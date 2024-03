Fixture de la Liga Villamariense: ¿Quiénes juegan hoy?

Con Alumni con fecha libre, se juega hoy la cuarta fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga Villamariense de Fútbol.

Ya han jugado el jueves Dep. Silvio Pellico vs La Playosa, con triunfo de los primeros 2-1, y Ricardo Gutiérrez con 9 de Julio de Pasco, quienes empataron 2 a 2.

El viernes, Yrigoyen le ganó 1 a 0 a Española, Unión Social cayó de local 1-3 contra San Lorenzo de Las Playas, Alem empató 0 a 0 con Unión de A. Algodón, y Universitario le ganó 1 a 0 a Atl. Rivadavia.

Los partidos que quedan por jugarse hoy, desde las 17 horas, son el clásico más viejo de Villa María, River Plate vs Unión Central en el “pozo del Almirante Brown”, Alianza vs Los Zorros, Dep. Argentino vs Atl Ticino, Colón vs Fray Nicasio Gutiérrez y Juv. River Plate vs San Lorenzo de Las Perdices.

