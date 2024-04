Gutiérrez: “Es urgente instalar una agenda agroindustrial”

El diputado nacional por Córdoba, Carlos Gutiérrez (bloque Hacemos Consenso Federal) fue elegido el pasado jueves como miembro de la conducción de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

El cordobés enfatizó la necesidad de armar una agenda agroindustrial y criticó que a pesar de los acuerdos en materia de biocombustibles, el tema no se incluyó en el proyecto de la nueva ley ómnibus.

“Es necesario constituir definitivamente una agenda agroindustrial. Hay temas urgentes, puntualmente, en la nueva ley ómnibus, en el capítulo que habla sobre energía, increíblemente no se ha incluido el tema de biocombustible. Por eso, ayer -por el miércoles pasado- presenté un proyecto, que no hace otra cosa que reflejar el acuerdo que ya existía de casi la totalidad de los miembros de los distintos bloques ligados a esta temática”, anunció.

Además, Gutiérrez señaló la necesidad de trabajar para lograr la conformación de una agenda agroindustrial: “agenda que no tiene el actual gobierno, ni tuvo el anterior ni los anteriores. Argentina vive permanentemente diciendo que el campo, la agroindustria, lo agroalimentario son y deben ser la columna vertebral del desarrollo, pero no se actúa en consecuencia. Y es así, que no tenemos ley de biocombustible, no tenemos ley de semillas, no tenemos una ley de bosque actualizada como para proteger a los productores, a la vez que se cuida el ambiente, etcétera”.

Finalmente, indicó que en el marco de un encuentro con la organización Barbechando (que trabaja junto a diputados y senadores nacionales) se dialogó sobre el modelo brasileño de “agrodiputados” para avanzar en una agenda legislativa del sector.

Foto: Twitter Carlos Gutiérrez.