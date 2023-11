Horóscopo de hoy miércoles 29 de noviembre del 2023

Lee tu horóscopo diario en esta nota y averigua las predicciones de los astros para hoy miércoles 29 de noviembre del 2023, según tu signo zodiacal.

TAURO (abril21-mayo20)-

Trabajo y negocios: nuevas medidas indicarán sobre la necesidad de aplicar creatividad e inteligencia. Amor: las intenciones serán positivas pero importará más el compromiso.

GEMINIS (mayo21-junio21)-

Trabajo y negocios: una evaluación sorpresiva hará que elabore argumentos sobre la marcha; éxito. Amor: un encuentro fortuito será el inicio de una relación que colmará sus expectativas.

CANCER (junio22-julio23)-

Trabajo y negocios: habrá gente demasiado susceptible. Sus puntos de vista se adaptarán. Amor: un cambio se avecina en la pareja; será positivo aunque provoque una discusión.

LEO (julio24-agosto23)-

Trabajo y negocios: si alcanza sus metas, unirá todo lo que está disperso y aislado. Poseerá una clave. Amor: de un encuentro fortuito, surgirá inesperada relación que le llenará de calidez.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)-

Trabajo y negocios: posibles errores por datos que no llegan a tiempo; ideal controlar gastos. Amor: la indiferencia generará confusión pero será una oportunidad para dialogar.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)-

Trabajo y negocios: el modo de manejar los negocios representará un aumento en las ganancias. Amor: la idea de un viaje será lo mejor para terminar con los roces en la pareja.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)-

Trabajo y negocios: surgirán indicios de una situación complicada pero la resolverá. Amor: surgirá la necesidad de renovar la vida de relación; descubrirá un nuevo ser.

SAGITARIO (noviembre23-diciembre21)-

Trabajo y negocios: un mensaje a tiempo revelará datos que resuelven asuntos delicados. Amor: una oportunidad le aguarda con alguien muy especial; será inolvidable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)-

Trabajo y negocios: los acontecimientos cuestionarán principios pero actuará con audacia. Amor: hallará el lugar perfecto para un encuentro que deparará vivencias agradables.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)-

Trabajo y negocios: señales de altibajos en los nuevos negocios; pero habrá buenos resultados. Amor: su mundo interior será conmovido por agradable confesión de su pareja.

PISCIS (febrero 20-marzo20)-

Trabajo y negocios: las medidas de siempre parecerán que no da resultados; son los gastos. Amor: una ex pareja estimulará su corazón para retomar algo que no terminó bien.

Si usted cumple años hoy es una persona: fuerte y arrogante en público pero cariñosa en la pareja.