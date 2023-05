Interna en el Hospital de Villa Nueva: «Tiene relaciones sexuales en la ambulancia»

Un trabajador del Hospital de Villa Nueva se comunicó con este medio para hacer pública una situación de abuso de poder y privilegios por parte de otro empleado del nosocomio.

«Ya lo habían sacado por abusó de su poder, pero ahora es respaldado por la secretaria de Salud y volvió a ocupar un cargo jerárquico», comentó el denunciante.

«Hace uso de las ambulancias para usos personales. Tiene a su amante en el 107 y no solo tiene relaciones sexuales en la ambulancia sino también en los consultorios cuando es de noche», sostuvo.

«No respeta los horarios de trabajo, entra a la hora que quiere porque lo defienden, y si le caes mal te hace echar. También habla en otros lugares para que no te den trabajo».

Si te acostas con él te dan más guardias, sino te hace echar

«Lo quiero hacer público porque si esto no sale a luz va a seguir respaldado por la secretaria de Salud, porque ella está al tanto de todo lo que hace y no le va a poner un límite», aseguró.

«Esto no es nada político, no tengo nada en contra de Natalio y Franco y menos con su gestión, pero estas cosas no pueden seguir pasando, no se puede trabajar así», concluyó este trabajador del Hospital villanovense.