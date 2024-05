Investigación a una bioquímica local: habló la abogada de la Federación

La abogada de la Federación de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, Sonia Liliana Selinger, contó como se llegó a la denuncia realizada contra la profesional local María Laura Cheguirián, quien fue imputada por supuestas estafas reiteradas.

En diálogo con Villa María Ya!, la profesional del derecho señaló: “La Federación de Bioquímicos forma una red con otras entidades desde hace muchos años, y con el objetivo de administrar la obra social PAMI y Apross, para evitar así la monopolización de gerenciadoras que existían hace muchos años”.

“Cuando se creó esta red se creó un reglamento, que todos los bioquímicos deben cumplir, y auditorías que periódicamente revisan las facturaciones presentadas, y cuando captan alguna posible infracción, empiezan a investigar, este fue el caso de la doctora Cheguirián”, agregó. Asimismo, Selinger explicó que se encontró que se le había hecho el mismo estudio a una cierta cantidad de afiliados al PAMI.

“El procedimiento es que va, se verifica en el laboratorio, en el lugar, y en este caso la doctora manifestó que esos estudios ella no los hacía en su laboratorio, y que los derivaba. Cuando son de mayor complejidad, se mandan a laboratorios especializados que son pocos dentro de la provincia, y en este caso era Labico donde se hizo el otro allanamiento, que también es público”, agregó. Además, señaló: “Se verificó que esas derivaciones no habían sido realizadas, o sea, no había sido remitida la muestra”.

Por otra parte, Selinger destacó: “La bioquímica manifestó que sí había hecho los análisis, y que estaban todos los resultados en el geriátrico, donde estaban todas las historias clínicas de los afiliados”.

“Justamente por ese hecho de defensa se las envió a las auditoras para que verificaran, junto con un escribano público, los resultados que ella decía que estaban agregados. Los resultados estaban agregados con un membrete de ella, del laboratorio Ogston”, relató la abogada. Asimismo, agregó que luego la Federación y las demás entidades analizaron todas las pruebas, y que resolvieron sancionarla.

“Se la sancionó a la doctora en función del análisis en ese momento de las entidades, con la devolución de los montos facturados, y una multa”, explicó Selinger.

Por otra parte, resaltó: “Después la doctora inició juicios planteando nulidades del procedimiento, invocando derechos que no habían sido infringidos, y fue una seguidilla de reclamos”.

“Empezamos a intensificar las investigaciones, y terminamos con la resolución de hacer la denuncia para que la fiscal, que en este caso es la doctora Companys, a través de las investigaciones que ella hizo, logró ya encuadrarla dentro de un delito penal”, agregó.

Finalmente, Selinger destacó que se han constituido en actores civiles y que están a disposición de la fiscal Juliana Companys, en tanto que destacó que no es usual que haya denuncias penales contra bioquímicos.

Audio: escuchá la entrevista de Patricia Gatti a Sonia Liliana Selinger para Villa María Ya!:

Foto de archivo.