Juicio: Absolvieron a un imputado, por abuso sexual y ordenaron su inmediata libertad

Se juzgó en los tribunales de Villa María un hecho de abuso sexual con acceso carnal. Comenzó en la jornada del lunes y terminó el martes con la absolución del acusado Mario Andrés Sánchez, un remisero de Villa María de 42 años.

El hombre permaneció en prisión durante un año y dos meses.

Este fue absuelto y recuperó la libertad. Los hechos ocurrieron el doce de marzo del año 2022. En esa oportunidad en Santa Fe y Vélez Sarsfield, el trabajador del volante, contrata los servicios de una trabajadora sexual, una mujer trans y se dirigieron a su departamento , donde ocurrió el hecho de violencia, que según las versiones, cada uno cuenta su parte de la historia.

El hombre, terminó herido en la vereda porque se había tirado del primer piso del departamento, se había tirado por la ventana porque no podía salir por la puerta que estaba cerrada y la mujer herida con un cuchillo de cocina en el abdomen.

Las heridas fueron leves, hay que señalar que le dieron quince días de curación. La causa se inicia en la fiscalía de tercer turno, sigue su curso y tras llegar a juicio, el fiscal advierte que en la causa no estaba ese primer papel que es indispensable para que el estado investigue un hecho de abuso sexual con acceso carnal, que es que la víctima inste la acción penal. sin esa decisión de la víctima el estado no puede intervenir en este tipo de delitos.

Absolución por insuficiencia probatoria

El fiscal entiende que toda la prueba recolectada en la causa no es válida, porque está viciada al no constar que la mujer haya iniciado la acción penal. Entonces pidió la absolución por insuficiencia probatoria.

La defensora, Florencia Botero también pidió la resolución y sumó un argumento porque habló de la atipicidad. Señaló que la relación que mantuvieron entre el remisero y la trabajadora sexual había iniciado como una relación consentida, pagó mil pesos por ese acuerdo sexual.

Después, en algún momento, al tomar bebidas alcohólicas, ese consentimiento cesó. Se preguntó en la sala, la doctora Botero, si había sido después de consumir alcohol, de entender que se había acabado el consentimiento. Frente a eso, entendió que era un delito atípico, es decir, que no estaba incorporado, tipificado en el Código Penal y por eso pidió la absolución.

El juez Félix Martínez, después de un segunda jornada de audiencia, porque citó a la mujer que no había comparecido el primer día y la mujer dijo: «no puedo creer que salga en libertad a mi casa y me mata, me salvaron en el hospital».

Después de eso el juez resolvió absolver por falta de pruebas a Mario Andrés Sánchez, este remisero acusado de abuso sexual y ordenar su inmediata libertad, que ya había pasado un año y dos meses en la cárcel.

También ordenó que se realice un nuevo juicio por los hechos de violencia ocurridos en ese departamento que terminaron con el hombre tirado en la vereda y la mujer apuñalada en el abdomen y por esa razón es que pidió que se realice un nuevo juicio para determinar si hubo delitos y qué delitos son los que corresponden en este caso.