La Cámpora de Villa María, presente en el acto de CFK

Durante la tarde del jueves, militantes de La Cámpora de Villa María estuvieron presentes en el acto realizado en Plaza de Mayo por la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Concretamente, así se puede apreciar en las imágenes compartidas y replicadas en las redes sociales por la referente del espacio en la ciudad y candidata titular a legisladora departamental por Creo en Córdoba de Todos, Camila Perassi, y el candidato suplente para dichos comicios, Pablo Maccarini.

El discurso de Cristina

Cabe destacar que el acto de CFK se dio en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y de los 20 años desde que su esposo, Néstor Kirchner, asumió la Presidencia de la Nación.

«Creamos un modelo de construcción, producción, inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. Aquel gobierno termina con el mejor salario en dólares de la región», afirmó la vicepresidente en su alocución, en donde ponderó las gestiones del período 2003-2015.

Finalmente, según lo consignado en El Cronista, CFK también hablo de la actual Presidencia de Alberto Fernández: «Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo. Dije que iba a haber crecimiento y había que cuidar que no se lo llevaran cuatro vivos y pasó que se lo están llevando. Aún con diferencias, este gobierno es infinitamente mejor lo que hubiera sido otro de Macri, no tengo dudas».

Foto: Instagram Erika Cuello.