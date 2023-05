La carta del padre de Tomás Montes

Marcelo Montes, profesor de la UNVM y padre del joven que fue encontrado sin vida en Mar del Plata, compartió en sus redes sociales una carta de despedida.

«Me tocó reconocerte, la sensación más horrible que puede tener un padre en este mundo. Perdoname por no haber escuchado tu grito de dolor y desesperanza. Sé que es la gran lección de vida que me has dado y esta vez, no te defraudaré».

«Yo también te perdono y sé que ahora estás en paz con vos mismo, valorando siempre el sacrificio que hiciste por todos nosotros a quienes amaste. Te amamos y llevaremos siempre en nuestros corazones. Ya nos reencontraremos y volveremos a jugar nuestro amado fútbol playero. QEPD Tomito».

