“La fe nunca hay que perderla”: paciente villamariense superó otra operación y pide apoyo

La villamariense Claudia Viera, quien está luchando contra enfermedad oncológica, superó una nueva operación y pidió que la ciudadanía siga apoyándola a ella y a sus hijos.

Precisamente, la vecina de barrio Ameghino indicó a Villa María Ya! que la cirugía tuvo el pasado lunes, en tanto que también publicó un video en su cuenta de Facebook donde relató como se encuentra a sus allegados y al resto de la población. “Estoy bien, estoy muy agradecida por la compañía que le han hecho a mis hijos”, señaló.

Asimismo, Viera resaltó: “Se que no me veo en mis mejores momentos, lo más importante es que pasé la segunda operación, una operación muy riesgosa, donde los médicos no tenían mucha esperanza, y acá estoy, hablando con ustedes”.

“Quería estar presente y pedirles que me sigan ayudando como lo han hecho hasta ahora, que mis hijos y yo lo necesitamos, como hasta ahora, que crean en Dios, porque Dios no miente”, añadió.

Finalmente, Viera afirmó: “Quiero que me vean como un testimonio para sus vidas, yo soy un testimonio para sus vidas, un testimonio de que la fe nunca hay que perderla. Les agradezco de corazón lo que hacen por mí, lo que hacen por mis hijos”. Cabe destacar que ante su imposibilidad para trabajar, la mujer difundió una cuenta de Mercado Pago para colaborar, sobre todo con la alimentación y elementos básicos para su hijo.

En este sentido, quien desee colaborar puede hacer su aporte a la cuenta a cargo de Claudia Liliana Viera, cuyo alias es cayto.yo, en tanto que el número de CVU es 0000003100070608999086.

Foto: Facebook Claudia Viera.