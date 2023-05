La Playosa: Bomberos asistieron un incendio en zona rural

Anoche los bomberos voluntarios de La Playosa recibieron una alarma porque se había producido un incendio en la zona rural lindante a esa localidad.

Rogelio Santi, perteneciente al cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad comentó cómo se desarrolló ese incendio y todas las características del trabajo que hicieron para controlarlo.

«Siendo aproximadamente 21:40, nos entra un llamado de que se estaba produciendo un incendio en una zona rural, una estancia a unos ocho kilómetros de La Playosa. Al lugar salió un autobomba urbana, un abastecimiento y un vehículo de apoyo con ocho bomberos. Al llegar al lugar nos encontramos con una habitación en donde se había iniciado un incendio y se había quemado un colchón, una cama pero se logró controlar rápidamente», indicó Rogelio.

No tuvo propagación a otras partes, solamente la habitación, no hubo víctimas ya que la gente se encontraba en el lugar, pudiendo controlarlo

¿Se pudo corroborar cuál fue el origen del incendio?

«En realidad no, no lo pudimos determinar todavía porque tampoco se hizo la investigación, pero aparentemente había o velador o un celular cargando, así que aparentemente habría sido de índole eléctrico el inicio. No se corroboró eso anoche, es lo que manifestó el propietario», señaló.

¿Estuvieron trabajando casi una hora?

«Sí, más o menos fue una hora. A eso de las once de la noche llegaron ya las las dotaciones de regreso al cuartel, con la novedad de que el fuego había consumido solamente la habitación, no fue de la vivienda en su totalidad», concluyó.

Informe Patricia Gatti