La Sub 17 de Universitario le ganó a Talleres en su cancha

Esta tarde, las categorías sub 13, sub 15 y sub 17 de Universitario de Villa María se enfrentaron a Talleres en la Boutique por el Torneo Regional Juvenil.

La categoría más grande, la sub 17, logró imponerse por 2 a 0 frente a los capitalinos en el Estadio Francisco Cabasés. Jugaron a las 16:30 horas.

Antes habían caído las categorías menores: la sub 13 jugó a las 13:30 horas y perdió 2-6, mientras que la sub 15 jugó a las 15:00 horas y perdió 0-3.

Este mismo torneo juvenil lo juegan otros dos equipos locales, Alumni y Asociación Española, aunque lo hacen en otro grupo.

