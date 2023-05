Las reservas siguen cayendo y están en el nivel más bajo de la gestión de Alberto

Las fuertes ventas que hubo en abril las situaron a punto de perforar los US$ 35.000 millones.

Las reservas brutas del Banco Central quedaron hoy a punto de perforar el piso de los U$S 35.000 millones, en medio de las fuertes ventas realizadas durante abril.

Las reservas netas, el verdadero respaldo de la autoridad monetaria, están casi en cero, si no se tiene en cuenta el oro, de acuerdo con estimaciones de especialistas.

Según informó el BCRA, las reservas cerraron este martes en US$ 35.078 millones, luego de que la autoridad monetaria debió vender US$ 133 millones, en parte para pagar compras de energía.

Es el nivel más bajo de la gestión Alberto Fernández, de acuerdo con especialistas.

Para dar con un monto menor de reservas internacionales brutas hay que retrotraerse unos seis años y medio atrás, hasta el 11 de octubre del 2016, fecha en que la entidad monetaria cerró con US$ 32.457 millones.

Pero aquella era una tenencia en franca recuperación (superaría incluso los US$ 40.000 millones seis jornadas más tarde), mientras que la actual está en retroceso, contando que el BCRA no deja de perder reservas en intervenciones de mercado (aún en plena vigencia de un plan de estímulo vía precios a la oferta de divisas) y que otro pago al FMI, previsto para este jueves, la impactará aún más.

Este martes, las ventas de dólar soja se contrajeron 32% con relación al pasado viernes (cayó de US$79,7 a US$54,2 millones).

La autoridad monetaria dejó correr 0,88% al dólar mayorista, que cerró a $224,25/224,65 por unidad, para compra y venta, respectivamente, es decir $1,97 arriba del cierre previo, con lo que se confirma una tendencia a la aceleración en la tasa de devaluación oficial del peso (crawling peg).

Desde el BCRA dijeron que el 76% del rojo del día obedeció a un nuevo pago adelantado por importaciones de GNL, una estrategia a la que el Gobierno apeló para achicar una factura que en años anteriores contagió desequilibrios a la plaza cambiaria local.

“Hubo pagos por importación de energía del orden de los US$102 millones”, explicaron.

El BCRA compró US$ 54 millones a $300 y vendió unos US$ 187 millones en el MULC. Eso da como resultado una venta neta de US$ 133 millones a un valor promedio de apenas $193,94 por dólar, estimó el especialista en finanzas Salvador Vitelli, de Romano Group.

De esta manera la entidad elevó el acumulado de la pérdida patrimonial que sufre por vender, en promedio, cada vez más “barato” los mismos dólares que compra 36% más caro a $101.103 millones, a la vez que se vio obligado a realizar una emisión de pesos “extra” por $227.023 millones.

En este escenario, los ahorristas volvieron a acelerar los retiros de depósitos en dólares de los bancos, a poco más de US$ 100 millones por día.

(Noticias Argentinas)

