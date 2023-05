Liga: Alumni va en busca de la clasificación ante Rivadavia

A partir de las 22:30, Alumni recibirá en Plaza Ocampo a Rivadavia de Arroyo Cabral, en el marco del último partido que queda pendiente en el actual torneo Apertura de la Liga Villamariense.

Concretamente, el cotejo corresponde a la fecha ocho y es válido por la zona «B» del certamen. El «Fortinero» viene de caer 1-0 el domingo en su visita a Silvio Pellico, aunque si gana logrará asegurar el boleto disponible del grupo hacia los octavos de final.

En tanto, el «Verde» es uno de los líderes del grupo y en su última presentación cayó 2-1 como local ante Ricardo Gutiérrez de La Palestina, por lo que también buscará recuperarse de ese traspié. Finalmente, cabe destacar que el domingo se disputará la décima y última fecha de la etapa inicial del Apertura

Posiciones

Zona A: Atlético Ticino (C) 25, Unión Central (C) 21, Asociación Española (C) 15 , Los Zorros (C) y Colón (C) 12, Alem (C) 10, Argentino 7, Unión Social y San Lorenzo 6, Juventud River (X) 3.

Zona B: Rivadavia* (C) e Yrigoyen (C) 19, Universitario (C) 16, Ricardo Gutiérrez (C) 15, Unión (C) 14, 9 de Julio (C) 12, Silvio Pellico (C) 10, Alumni* 9, San Lorenzo 7 y River (X) 1.

* tienen un partido pendiente, se jugará esta noche.

(C) clasificado.

(X) eliminado.