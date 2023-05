Liga: Argentino y Unión Social se quedaron con los últimos pasajes a octavos

Hoy se disputó la décima y última fecha de la fase inicial del Apertura de la Liga Villamariense, en la que Argentino y Unión Social de Alto Alegre alcanzaron la clasificación a octavos de final.

Precisamente, vencieron 2-1 respectivamente a Asociación Española y Los Zorros, lo que les permitió quedarse con los últimos dos boletos disponibles de la zona «A». El otro equipo que llegó con chances de clasificar, San Lorenzo de Las Perdices, cayó 1-0 ante Colón de Arroyo Cabral y quedó eliminado del certamen.

Por otra parte, es importante destacar que en el grupo «B» los ocho clasificados a playoffs se habían definido antes de llegar a la última jornada de la fase de grupos. Los dos líderes, Rivadavia de Arroyo Cabral e Yrigoyen de Tío Pujio, ganaron sus respectivos partidos y finalizaron igualados en 22 unidades, aunque el «Verde» se quedó con el primer lugar ya que recibió menos goles en contra durante la fase inicial.

Resultados y posiciones

Zona A: Atlético Ticino 4–1 Unión Central, Alem 1–0 Juventud River de Ausonia, Unión Social de Alto Alegre 2–1 Los Zorros, Colón de Arroyo Cabral 1–0 San Lorenzo de Las Perdices y Argentino 2–1 Asociación Española. Posiciones: Atlético Ticino (C) 28, Unión Central (C) 21, Asociación Española (C) y Colón (C) 15, Alem (C) 13, Los Zorros (C) 12, Argentino (C) 10, Unión Social (C) 9, San Lorenzo (X) 6, Juventud River (X) 3.

Zona B: Yrigoyen de Tío Pujio 3–1 River, Alumni 3–1 San Lorenzo de Las Playas (jugaron en Plaza Ocampo), Ricardo Gutiérrez de La Palestina 2–1 Silvio Pellico, 9 de Julio de Pasco 0–1 Rivadavia de Arroyo Cabral y Unión de Arroyo Algodón 0–3 Universitario. Posiciones: Rivadavia (C) e Yrigoyen (C) 22, Universitario (C) 19, Ricardo Gutiérrez (C) 18, Alumni (C) 15, Unión (C) 14, 9 de Julio (C) 12, Silvio Pellico (C) 10, San Lorenzo (X) 7 y River (X) 1.

(C) clasificado.

(X) eliminado.

Cruces de octavos de final

Atlético Ticino (1° A) – Silvio Pellico (8° B)

Unión Central (2° A) – 9 de Julio (7° B)

Asociación Española (3° A) – Unión AA (6° B)

Colón (4° A) – Alumni (5° B)

Rivadavia (1° B) – Unión Social (8° A)

Yrigoyen (2° B) – Argentino (7° A)

Universitario (3° B) – Los Zorros (6° A)

Ricardo Gutiérrez (4° B) – Alem (5° A)

Foto: Instagram Unión Social de Alto Alegre