Liga Villamariense: comenzaron los octavos de final

Hoy se disputaron todos los partidos de ida de los octavos de final del Apertura de la Liga Villamariense, en donde cinco equipos lograron erigirse como vencedores.

Uno de ellos fue el líder de la zona «A» y de la tabla general, Atlético Ticino, que venció por 2-0 en su visita a Deportivo Silvio Pellico. El equipo que finalizó en la cima del grupo «B», Rivadavia de Arroyo Cabral, también logró derrotar 2-0 a Unión Social en Alto Alegre.

En tanto, Los Zorros se hizo fuerte en su reducto y goleó 5-0 a Universitario, en tanto que 9 de Julio de Pasco hizo lo propio y superó 3-1 a Unión Central. Además, Asociación Española logró imponerse 2-1 en su visita a Unión de Arroyo Algodón.

Por otra parte, Alumni igualó 1-1 ante Colón de Arroyo Cabral en Plaza Ocampo y Argentino empató con idéntico marcador ante Yrigoyen de Tío Pujio. Finalmente, Alem y Ricardo Gutiérrez de La Palestina animaron una paridad 0-0 en la «Leonera».

Empate entre albirrojos y rojinegros

En el cotejo disputado Plaza Ocampo Alumni fue superior a Colón, aunque no logró plasmarlo en la red y la visita se llevó un importante empate. Precisamente, el «Albirrojo» logró abrir rápidamente el marcador a los 11′ de la etapa inicial, con un gol de Román Martini, y posteriormente tuvo varias chances de ampliar la ventaja.

En este sentido, un remate de Facundo Molina se estrelló en el travesaño a los 32′, mientras que a los 19′ del segundo tiempo un disparo de Franco Tejeda fue contenido por el arquero Emiliano Rodríguez. Más tarde, a los 21′, un intento de Martini se fue elevado y a los 24′ el guardameta cabralense logró evitar su caída ante otro remate del centrodelantero local.

Tras los intentos de Alumni, Colón logró alcanzar la igualdad a los 38′, cuando en un córner la pelota quedó en los pies del mediocampista Agustín Ostera, quien remató a la red. En el epílogo del partido, a los 42′, la visita se acercó con un tiro libre de Lucas Sosa que pasó cerca de la portería, en tanto que el local casi logró quedarse con el triunfo a los 44′, con un cabezazo de Gastón Kranevitter se fue por encima del travesaño.

Luego no hubo tiempo para más y la paridad terminó de consumarse, por lo que la serie queda abierta de cara al partido de vuelta en Arroyo Cabral. El «Fortinero» está obligado a ganar para avanzar a los cuartos de final, ya que el «Rojinegro» cuenta con ventaja deportiva, al igual que todos los equipos que serán locales en los partidos de vuelta.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

ALUMNI (1): Jonathan Scalzo; Agustín Bencivenga, Leonel Ortiz, Tomás Lorca y Facundo Molina; Lucas Medina y Gastón Kranevitter; Nicolás Brugnaro, Maximiliano Delgado y Franco Tejeda; Román Martini. DT: Fabián Suescun.

COLÓN (1): Emiliano Rodríguez; Matías Piovano, Marcos Gómez y Luciano Luppo; Tomás Ahumada, Agustín Ostera, Jeremías Chupetini, Santiago Comba y Genaro Kamienski; Gaspar Becchero y Alejo Echegaray. DT: David Reano.

GOLES: 11′ PT Román Martini (A) y 38′ ST Agustín Ostera (C).

CAMBIOS: 9′ ST Lucas Sosa por Santiago Comba (C), 18′ ST Máximo Stablum por Nicolás Brugnaro (A), 23′ ST Benjamín López por Gaspar Becchero (C) y Matías Sambrana por Alejo Echegaray (C).

ÁRBITRO: Facundo Rojo Casal.

ESTADIO: Plaza Ocampo.

RESERVA: Alumni 1-1 Colón.