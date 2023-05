Liga Villamariense: cuatro equipos clasificaron a los octavos de final

Hoy se disputó la novena y penúltima fecha de la etapa inicial del Apertura de la Liga Villamariense de Fútbol, en la que cuatro equipos lograron sacar su pasaje a los octavos de final.

Precisamente, entre ellos se encuentra Alem, que derrotó 3-1 como visitante al ya clasificado Los Zorros y se quedó con uno de los boletos de la zona «A». Asimismo, en el grupo «B» lograron avanzar de fase Unión de Arroyo Algodón, Silvio Pellico y 9 de Julio de Pasco.

En este sentido, el «Naranja» algodonense logró clasificar al derrotar 2-1 como visitante a River, en tanto que el «Canario» avanzó al vencer por 1-0 a Alumni como local. Por su parte, el «Patriota» cayó 4-2 ante Universitario, aunque también se aseguró estar en la próxima instancia.

Además, Atlético Ticino triunfó 3-0 en su visita a Juventud River de Ausonia y se aseguró el primer lugar de la zona «A», en tanto que el otro líder, Rivadavia de Arroyo Cabral, cayó 2-1 ante Ricardo Gutiérrez de La Palestina. El «Verde» cabralense fue alcanzado por Yrigoyen de Tío Pujio, que igualó 1-1 en su visita a San Lorenzo de Las Playas.

Finalmente, cabe destacar que quedan dos boletos por definir en el grupo «A» y uno en el «B». La fase inicial del campeonato tendrá continuidad el miércoles, cuando Alumni reciba a Rivadavia en un partido pendiente de la octava fecha, y terminará el próximo fin de semana.

Resultado y posiciones

Zona A: Unión Central 3–1 Argentino (jugaron el viernes en Plaza Ocampo), San Lorenzo de Las Perdices 1–1 Unión Social de Alto Alegre (jugaron el viernes), Juventud River de Ausonia 0–3 Atlético Ticino, Asociación Española 0–0 Colón de Arroyo Cabral y Los Zorros 1–3 Alem. Posiciones: Atlético Ticino (C) 25, Unión Central (C) 21, Asociación Española (C) 15 , Los Zorros (C) y Colón (C) 12, Alem (C) 10, Argentino 7, Unión Social y San Lorenzo 6, Juventud River (X) 3.

Zona B: Silvio Pellico 1–0 Alumni, River 1–2 Unión de Arroyo Algodón y Universitario 4–2 9 de Julio de Pasco, San Lorenzo de Las Playas 1–1 Yrigoyen (jugaron en Central Argentino) y Rivadavia de Arroyo Cabral 1–2 Ricardo Gutiérrez de La Palestina. Posiciones: Rivadavia* (C) e Yrigoyen (C) 19, Universitario (C) 16, Ricardo Gutiérrez (C) 15, Unión (C) 14, 9 de Julio (C) 12, Silvio Pellico (C) 10, Alumni* 9, San Lorenzo 7 y River (X) 1.

* tienen un partido pendiente, se jugará el miércoles.

(C) clasificado.

(X) eliminado.

Triunfo «Académico»

En el Campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Universitario derrotó por 4-2 a 9 de Julio de Pasco y llegará a la última fecha de la etapa inicial en el tercer lugar de la zona «B». En un partido parejo, los «Académicos» fueron más efectivos y lograron tomar la delantera rápidamente, a los 10′ minutos de juego, cuando Nicolás Ceballo picó la pelota por encima de la humanidad del arquero Alberto Altamirano.

Siete minutos más tarde, la «U» amplió ventajas gracias a un tiro libre en el que Francisco Monetto asistió a Lautaro Saravia, quien remató fuerte a la red. Antes del término del primer tiempo (43′), Monetto ejecutó otro tiro libre y metió un golazo que puso el marcador 3-0.

En el inicio del complemento (3′), 9 de Julio descontó cifras por intermedio de un remate de Marcelo Bergese, e intentó constantemente seguir achicando distancias. Sin embargo, a los 31′ apareció nuevamente Saravia, quien quedó frente al arquero y colocó el balón a su derecha, señalando la cuarta conquista de Universitario.

Sobre el final (39′), el ingresado Santino Sánchez fue derribado en el área local y el árbitro Yoel Yudica sancionó un penal que Enzo Becerra canjeó por gol. Luego no hubo tiempo para más y los «Académicos» se quedaron con los tres puntos, en tanto que la visita logró asegurar su espacio en los ocho primeros puestos de la zona «B» pese a haber caído.

SÍNTESIS DEL PARTIDO:

UNIVERSITARIO (4): Simón Mellano; Máximo Machado, Federico Cipolat, Federico Falco y Tomás Perón; Geremías Monetto, Luciano Antonino y Francisco Monetto; Nicolás Ceballo, Gonzalo Acosta y Lautaro Saravia. DT: Luis Fassi (Joselito Bernadó).

9 DE JULIO (2): Alberto Altamirano; Gustavo Bergese, Genaro Navarreta, Luis Altamirano y Ramiro Llampayas; Aníbal Cerutti, Enzo Becerra, Lucas Rodríguez y Agustín Carballo; Ezequiel Rodríguez y Daniel Cepeda. DT: Nicolás Aimetta.

GOLES: 10′ PT Nicolás Ceballo (U), 17′ PT Lautaro Saravia (U), 43′ PT Francisco Monetto (U), 3′ ST Marcelo Bergese (9dJ), 31′ ST Lautaro Saravia (U) y 40′ ST Enzo Becerra (9dJ).

CAMBIOS: 0′ ST Juan Romero por Aníbal Cerutti (9dJ), 23′ ST Santino Sánchez por Ezequiel Rodríguez (9dJ), 28′ ST Michael Villagra por Geremías Monetto (U) y Juan Acosta por Gonzalo Acosta (U), 32′ ST Ignacio Cabalía por Ramiro Llampayas (9dJ), 34′ ST Agustín Ramos por Tomás Perón (U) y Lautaro Nocetti por Nicolás Ceballo (U), 40′ ST Juan Soutto por Gustavo Bergese (9dJ) y 42′ ST Mirko Cejas por Lautaro Saravia (U).

ÁRBITRO: Yoel Yudica.

RESERVA: Universitario 2-2 9 de Julio.

ESTADIO: Campus de la UNVM.

Foto principal: Instagram Liga Villamariense de Fútbol.