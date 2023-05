Liga Villamariense: se definen los últimos pasajes a octavos de final

A partir de las 16, comenzará a disputarse la décima y última fecha de la fase inicial del torneo Apertura de la Liga Villamariense, en la que tres equipos pugnarán por los dos lugares disponibles en playoffs.

Precisamente, se trata de Argentino, Unión Social de Alto Alegre y San Lorenzo de Las Perdices, equipos que integran la zona “A” del certamen doméstico. El “Lobo” suma siete puntos y jugará como local ante Asociación Española, en tanto que el “CUS” y el “Santo” tienen seis unidades y se medirán respectivamente ante Los Zorros y Colón de Arroyo Cabral.

Más allá de que estos tres equipos pugnen por un lugar en los octavos de final, los elencos que ya se encuentran clasificados jugarán con la premisa de alcanzar un triunfo que los permita quedar mejor ubicados en la tabla general. El primer lugar ya se lo adjudicó el líder del grupo, Atlético Ticino (foto), que recibirá a su escolta Unión Central, elenco que por ahora clasificaría con el tercer puesto de la general.

En la zona “B”, los ocho clasificados se terminaron de definir el miércoles, ya que Alumni garantizó su lugar en octavos al vencer 2-1 a Rivadavia de Arroyo Cabral. Sin embargo, todos jugarán partidos claves para obtener una mejor ubicación de cara a los playoffs.

Por ejemplo, el primer puesto es compartido por el “Verde” cabralense e Yrigoyen de Tío Pujio, que suman 19 unidades y enfrentarán respectivamente a 9 de Julio de Pasco y al ya eliminado River de barrio Almirante Brown.

El sistema de clasificación

Según lo dispuesto en el reglamento, si dos equipos finalizan igualados en puntos quedará el que haya obtenido más puntos en los partidos entre ambos. Luego se tomará en cuenta quien obtuvo mejor diferencia de gol en esos cotejos, y si persiste la paridad la ubicación se definirá por los siguientes aspectos: menos goles en contra en la tabla de posiciones; mejor diferencia de gol, más goles a favor y por último sorteo.

En tanto, la tabla general se confeccionará con los 16 clasificados y el primer lugar será para el mejor primero de zona, en tanto que el segundo será para el otro equipo que finalizó en el primer lugar y así sucesivamente.

Si dos elencos están igualados en puntos, el criterio de desempate establece que será a favor del equipo que haya sumado más unidades en los partidos entre sí, si es que jugaron un interzonal. De persistir la paridad, entrarán a jugar los siguientes criterios: menos goles en contra en la tabla de posiciones de su zona; mejor diferencia de gol, más goles a favor y por último sorteo.

Finalmente, es importante señalar que en octavos de final se cruzarán los siguientes equipos según su puesto en la tabla general: 1°-16°, 2°-15°, 3°-14°, 4°-13°, 5°-12°, 6°-11°, 7°-10° y 8°-9°. En caso de la llave termine igualada en puntos y diferencia de goles, clasificará por ventaja deportiva el equipo mejor ubicado en la fase previa, aunque este criterio no aplicará en las siguientes instancias de playoffs.

La programación y posiciones

Zona A: Atlético Ticino – Unión Central, Alem – Juventud River de Ausonia, Unión Social de Alto Alegre – Los Zorros, Colón de Arroyo Cabral – San Lorenzo de Las Perdices y Argentino – Asociación Española (todos el domingo desde las 16). Posiciones: Atlético Ticino (C) 25, Unión Central (C) 21, Asociación Española (C) 15, Los Zorros (C) y Colón (C) 12, Alem (C) 10, Argentino 7, Unión Social y San Lorenzo 6, Juventud River (X) 3.

Zona B: Yrigoyen de Tío Pujio – River, Alumni – San Lorenzo de Las Playas (en Plaza Ocampo), Ricardo Gutiérrez de La Palestina – Silvio Pellico, 9 de Julio de Pasco – Rivadavia de Arroyo Cabral y Unión de Arroyo Algodón – Universitario (todos el domingo desde las 16). Posiciones: Rivadavia (C) e Yrigoyen (C) 19, Universitario (C) 16, Ricardo Gutiérrez (C) 15, Unión (C) 14, Alumni (C) y 9 de Julio (C) 12, Silvio Pellico (C) 10, San Lorenzo (X) 7 y River (X) 1.

(C) clasificado.

(X) eliminado.

Foto: Instagram Atlético Ticino.