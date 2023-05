Lo contrató para colocar pisos y no le paga: Ahora lo amenaza

Samuel Vera Méndez fue contratado para colocar pisos en una casa del barrio Golf de Villa Nueva. Al no recibir la paga y exigir el dinero para continuar, recibió amenazas de parte del abogado que lo contrató.

«Empecé en febrero más o menos. Me venía pagando, pero yo siempre le tenía que insistir para que me pagara», comentó Samuel a este medio.

«Hace un mes lo dejé porque me surgió una changa y me fui a otro lado, y él me dijo que no había problema, que vaya. Esta semana tenía que arrancar de nuevo en su casa, pero no vuelvo más porque hace más de un mes que me viene debiendo 110 mil pesos», sostuvo.

Me viene diciendo te lo pago mañana, pasado, de acá a dos días, tres días. Siempre fue mentira.

«Yo le dije que si no me iba a pagar iba a ir a su casa y a su estudio e iba a poner un letrero de que no me pagaba. Eso no le gustó y me empezó a decir todas las cosas que se escuchan en los audios». A continuación, la transcripción de alguno de los audios enviados por Eliseo Boiero:

Vos entras al estudio o a mi casa y te hago meter en cana la concha de tu madre. Vos querés jugar este juego, lo vamos a jugar. Me vas a conocer.

Cuando te vea, aparte de pagarte, te voy a re contra cagar a trompadas hijo de mil puta.

Anda a denunciar al Ministerio, hacé lo que quieras hermanito que te estoy esperando. Yo ya hice la denuncia y tengo todas las fotos de lo que me robaste de mi casa.

Te voy a pagar, no te hagas problema. Pero te vas a encontrar conmigo, y ahí nos vamos a ver cara a cara.

Al día de hoy, jueves 25 de mayo, el dinero que Boiero le debe a Méndez aún no fue depositado.

El intercambio completo de audios

