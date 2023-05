Mañana a la mañana: Cortes de luz en varios barrios de Villa María

Mañana por la mañana, varios barrios de Villa María sufrirán cortes de luz programados; en especial los barrios Ameghino y Lamadrid, de 8 a 11 horas.

Los barrios Nicolás Avellaneda, Bello Horizonte, San Nicolás, Portal de Buenos Aires, San Martín y Malvinas Argentinas tendrán un corte de 5 minutos, de 8 a 8:05 horas.

Del mismo modo, los barrios Las Playas, San Justo, Lamadrid y Bello Horizonte tendrán un corte de 11 a 11:05 horas.

Cortes de luz en otras localidades

Marco Juárez

De 7 a 7:10 hs y de 11 a 11:10 hs Sector: barrio Villa Argentina: en calles de Los Piamonteses a Las Colonias y de Ruta 9 a Cabo 1º Bussano; Sector Loteos Las Lomas I y II. Al Norte de F. C. comprende zona Ind., Cerealeras AFA y Gral. Paz; Zona Centro, de F. Beiró a 9 de Julio, y de Belgrano a Ruta 9; y al Sur de F. C. en bº Sabattini y Antony Vogth.

De 7 a 11 hs Sector: Al norte de F. C.: en zona policía, de F. C. a Hipólito Yrigoyen, y de Pedro L. Funes a Leandro N. Alem. En Zona Plaza San Martín: de Lardizábal a San Martín y de Italia a 9 de Julio. Al Sur de F. C., comprende de ferrocarril a San Juan y de Mansilla a Laprida.

James Craik

De 8 a 11 horas.

Camilo Aldao, Los Surgentes y Cruz Alta.

De 7:30 a 7:35 horas.

