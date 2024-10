Marcha federal universitaria: Negretti habló de la manifestación y el presente de la UNVM

El rector de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Luis Negretti, analizó lo que será la segunda marcha federal universitaria y el presente de la casa de altos estudios local.

En diálogo con Villa María Ya!, Negretti destacó: “En el contexto de una acción simultánea en todas las universidades argentinas, las 60 universidades argentinas, con epicentro seguramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realiza la marcha federal en cada una de las ciudades donde tiene asiento una universidad”.

“Se va a marchar en defensa del presupuesto universitario, para que no se vete la ley recientemente sancionada por el Congreso, y en el caso de que se cumpla lo anticipado por el Presidente y sea vetada, que los diputados y senadores insistan en la misma, porque le da previsibilidad y certidumbre al funcionamiento de las universidades”, agregó. Asimismo, señaló: “Muy buena parte de sus trabajadores han caído debajo de la línea de pobreza, por la no actualización de los salarios y el deterioro de los mismos debido a la inflación de este año”.

El presente de la UNVM

Asimismo, Negretti también habló del presente de la UNVM: “El funcionamiento de la Universidad se ha visto resentido, las partidas relacionadas con los gastos de funcionamiento no son suficientes, a pesar de que hemos hecho una reconfiguración importante de los gastos”

“Hoy los equipos que se rompen no se pueden arreglar, no hay insumos para la investigación, no hay recursos para las actividades de vinculación con la comunidad, hay docentes que están renunciando porque si tienen que viajar a Villa María o de Villa María deben hacerlo hacia otras sedes, el dinero no les alcanza para el transporte público, y eso tiene un impacto sobre la calidad de la educación en general”, agregó.

Finalmente, resaltó que los manifestantes hoy se dirigirán a la plaza Centenario y que el acto culminará con la lectura de un documento. Cabe recordar que en el caso de la comunidad de la UNVM, los participantes partirán desde las 18:00 desde el Rectorado (Entre Ríos 1431), mientras que los integrantes de la Facultad Regional Villa María de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) partirán desde su campus (avenida Universidad 450).

Audio: declaraciones de Luis Negretti para Villa María Ya!:

Foto: Instagram Luis Negretti.