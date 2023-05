Morena Rial, eligió a un abogado villamariense, por una causa de violencia de género

Días atrás dábamos cuenta de que la mediática Morena Real se encontraba en la ciudad de Villa María y la razón es que por una causa de violencia de género, eligió a un abogado villamariense, se trata de Adrián Brochero.

«Todo empezó cuando ella se contactaba a mi teléfono, en varias oportunidades no lo atendí porque uno por ahí siempre espera que manden WhatsApp para verificar el número, resultó ser que me me contó los problemas que estaba teniendo, y cuando concertamos una cita para ver su caso concretamente doy con que era Morena Real realmente y hace días atrás hemos asumido su defensa en Córdoba capital por una causa en la cual estamos trabajando la doctora Pedrazi y el doctor Lucas Cocha», indicó el letrado.

Se está llevando a cabo una causa de familia en Carlos Paz y las demás causas que asumió en la provincia de Córdoba.

¿La causa tiene que ver con una relación con una ex pareja cordobesa?

Exactamente, una de las causas, como querellante por las lesiones que habría sufrido en aquel momento que inclusive fueron mediáticas toda esta claro esta denuncia que había hecho Morena por violencia de género.

Y eso está tramitando en la ciudad de Córdoba y en Carlos Paz, es una causa de familia, pero no estoy bien interiorizado.

Y en qué otras causas está, porque recientemente también salió a la luz un hecho en un hotel, si esto tiene alguna denuncia en su contra y vos lo estás defendiendo

Vi la noticia por las redes sociales y después me consultó Morena porque hay cosas que no son verdad que han dicho en los medios y en los cuales estamos redactando las correspondientes cartas para intimarlo para que no digan lo que están diciendo.

Que prendió fuego en honor a San la Muerte, eso es lo que dijeron los medios.

No, no, para nada, para nada. Inclusive si así fuera, ¿Cómo saben que estaba aprendiendo para adorar a San la muerte cuando eso ocurrió adentro? ósea que con me hacen sospechar que el Orfeo tiene cámaras adentro de los dormitorios, es una locura inclusive si hubiera pasado, sería algo íntimo.

Y si fuera así, que fue a puerta cerrada por que estaban alquilando el el lugar, ósea no tienen por qué ventilarlo. Pero de todos modos no fue así. No fue así porque hablé con Morena, fue un accidente en un lugar que estaban tomando copas. Estaban festejando y nada más que eso.

¿Son complejas las causas?

No, para nada. Ninguna causa es compleja.

Morena Rial es mediática a nivel nacional, la vemos en medios de Buenos Aires ahora en Córdoba. Y cuando eligió abogado fue a Villa María.

Sí, raro, bueno, es suerte, o el destino. Por lo poco que la conozco, es una persona simple, muy amable, muy cariñosa. O sea, tiene muchas cualidades.