Murió Benjamín, uno de los cordobeses atacado a machetazos en México

El joven de 23 años estaba internado desde este domingo en un hospital de alta complejidad de la capital de ese país.

Murió Benjamín Gamond, uno de los tres argentinos que fue brutalmente atacado con un machete este viernes en Oaxaca, en la costa oeste de México.

El joven de 23 años había sido tras trasladado a un hospital de la capital de ese país a bordo de un avión sanitario. Estaba en coma inducido con un cuadro neurológico muy grave.

“La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, escribieron sus familiares hace instantes en una historia de Instagram.

“Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Gracias”, cerraron el mensaje.

Fuente: TN

