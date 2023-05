Esta semana Villa María Ya! dio a conocer la historia de un matrimonio de emprendedores que se dedican a la carpintería metálica y que comenzaron a pasar una situación desagradable a partir de una escrache en redes sociales de una mujer que dice que no está conforme con el trabajo. Como se recordará, el trabajo que se había hecho, de carpintería metálica, había sido por conformidad y encargo, y luego pagado. Pero después, la clienta había pedido como un favor que le colgaran un televisor en un soporte que había comprado. Ese lugar donde lo pusieron, que es el que había indicado la mujer, resultó no ser el apropiado según ella y los chicos se comprometieron a volver al otro día porque ya era cerca de las 10 de la noche.

A partir de esa disconformidad es que comenzó a escrachar en redes sociales al matrimonio de emprendedores que se dedican a carpintería metálica. Ese escrache tuvo consecuencias económicas para esa familia dado que, entre otras cuestiones, le cancelaron una obra que tenían prevista para realizar en el corto plazo. Más allá de esa situación, los emprendedores -asesorados por una abogada- enviaron una carta documento pidiendo que se rectifique, que borre las publicaciones de las redes en el lapso de 10 días.

Lejos de hacerlo, la mujer comenzó a través de perfiles falsos a seguir insultando y agregando otras cuestiones del matrimonio, ya no solo laborales sino personales.

Cansados de esa situación, el matrimonio acudió a la Unidad Judicial con la intención de hacer una denuncia y le dijeron que solo lo puede hacer pagando un abogado y así presentarse en la Fiscalía a denunciar por el delito de calumnias e injurias. Están acorralados porque están perdiendo ingresos, no disponen de dinero para pagar un abogado. Finalmente consiguieron una letrada que va a colaborar con ellos cobrando lo mínimo posible y con facilidades para poder presentar la denuncia, pero no dejan de advertir la situación de injusticia que están viviendo por no poder denunciar frente a esta escrache en redes y tratar de que la justicia les dé los elementos para obligar a la mujer a que deje ese hostigamiento a través de las redes sociales.