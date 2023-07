Ofrecen recompensa para recuperar una moto

Anoche, una moto fue robada desde el interior de un edificio ubicado sobre la calle Santiago del Estero al 1750.

«Anoche llegó en la moto y la guardó adentro del edificio», nos comentó la hermana del damnificado. «La guardó en el lugar donde dejamos motos y bicis, con el casco y candado».

«Esta mañana al levantarse se encuentra con que no estaba la moto. No sabemos si alguien se dejó la puerta abierta (no tiene manija, se cierra sola), o si se la llevó alguien de adentro del edificio», relató.

Para llevársela, rompieron el candado que aseguraba el vehículo. Se trata de una Tornado 250 de color rojo, patente A094TIV.

Para recuperarla, su dueño ofrece recompensa. Por cualquier información, comunicarse al 3534223980

