Papelón en el Colegio de Abogados: el presidente brilló por su ausencia

Lo que era una tranquila jornada electoral en el Colegio de Abogados de Villa María (CAVM), terminó siendo un escándalo signado por un empate 287-287, votos impugnados y la notoria ausencia del vigente presidente, Guillermo Lorenzatti.

En este sentido, vale señalar que no estuvo presente durante la álgida noche del jueves, donde hubo amenazas, gritos, llantos e insultos. Durante las horas previas, los comicios se desarrollaron con normalidad tanto en la ciudad como en Oliva, aunque cuando llegó el momento del conteo de votos el resultado final arrojó una igualdad en 287 sufragios, así como la existencia de cuatro votos emitidos en la vecina ciudad que fueron impugnados de parte de una lista.

Finalmente, y tras una extensa deliberación, no se definió si esos sufragios eran válidos o no, por lo que la Junta Electoral determinó que pasaran al menos 24 horas para definir la situación y que se conozca si la elección tiene o no vencedor.

Foto: Instagram Guillermo Lorenzatti.