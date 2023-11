Paro de transporte: ¿Hasta cuándo durará?

El presidente de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros Sociedad del Estado (EMTUPSE), José Fernández, señaló que el paro de los trabajadores del sector continúa en Villa María y habló de cuánto tiempo puede prolongarse.

“Todo sigue igual, no hay cambios, hasta que no paguen los sueldos no levantan el paro, y la municipalidad está gestionando adelantar los subsidios”, señaló en declaraciones a Villa María Ya!. Cabe recordar esta medida de fuerza comenzó a regir ayer por la mañana.

Asimismo, en las primeras horas de la mañana se podía observar una escasa presencia de personas en el Centro de Transferencias, la mayoría de ellas conscientes de la medida de fuerza y esperando por los colectivos que unen a la ciudad con Villa Nueva, que sí están funcionando.