Presentaron el Programa de Movilidad Urbana: vuelve el Estacionamiento Tarifado

En horas de la mañana, se realizó una conferencia de prensa en la que se presentó el Programa de Movilidad Urbana que regirá en Villa María desde el 3 de abril, y que contará con el regreso del Estacionamiento Tarifado para ordenar el tránsito vehicular.

Se trata de un nuevo sistema que fue diagramado por la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad y tendrá durante el mes venidero un período de información, prueba de utilización y adaptación por parte de los usuarios, quienes tendrán un crédito de ocho mil pesos en su aplicación para poder realizar la adaptación correspondiente. Fue anunciado por el secretario de Gobierno, Cultura y Relaciones Institucionales, Marcos Bovo; la Secretaria de Prevención, Seguridad y Convivencia Urbana, Guadalupe Vázquez y el subsecretario de Sistemas y Transformación Digital, Pablo Rosso.

Desde el municipio, resaltaron que el procedimiento generará mayor rotación de automóviles y motocicletas en sectores con altos niveles de fluidez, en tanto que dispondrá de mayores posibilidades de estacionamiento en el área céntrica donde regirá, delimitada por un lado por las calles Salta y San Luis, y por el otro por los bulevares Alvear-España y las arterias Rucci-Mariano Moreno. Funcionará en ambas manos de lunes a sábados, en los horarios que van de 8 a 13 y de 15 a 20 horas.

Sobre el sistema, Bovo señaló: “Esta acción es una de las prioridades de la gestión y comenzaremos a implementarlo desde el próximo mes mediante un abordaje integral, brindando un mayor ordenamiento y fluidez para vincular, fundamentalmente al sector comercial”.

Video: fragmento de la rueda de prensa brindada por Guadalupe Vázquez, registrado por Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Por su parte, Vázquez agregó: “El tránsito es un eje fundamental de la gestión y por ello, para el ordenamiento vial, ponemos en marcha esta herramienta que fue solicitado por el sector comercial para lograr una mayor rotación de vehículos en el centro de la ciudad”.

Además, Rosso resaltó: “Instalaremos cartelería con código QR en en los sectores definidos para brindarles la posibilidad a los usuarios de descargar la App en sus dispositivos”.

¿Cómo funcionará?

Por otra parte, desde el municipio destacaron que para utilizar el estacionamiento tarifado se deberá descargar la aplicación “Villa María Ciudad” en el teléfono con la cuenta de correo electrónico del usuario, que luego deberá realizar cuatro simples pasos dentro de la Aplicación:

1 – Cargar crédito en “Mi Billetera” utilizando todas las modalidades de pago

2- Agregar el dominio del vehículo en el botón “estacionamiento”

3 – Presionar el botón estacionar y luego aceptar

4 – Finalizado el servicio presionar el botón “finalizar estacionamiento”, confirmando con el aceptar.

Los precios y un aporte a una circulación más fluida

Asimismo, el costo por hora para automóviles será de 360 pesos, mientras que para motocicletas será de $100. Sin embargo, con el objetivo de promover la rotación de vehículos y que estos no pasen mucho tiempo estacionados en el microcentro, habrá un fraccionamiento particular en la primera hora: los primeros diez minutos del servicio no tendrán costo, ya que comenzará a regir desde el minuto 11 y hasta la finalización de la hora, pudiendo pagar 15, 30, 45 o 60 minutos.

Desde la segunda hora y hasta su culminación, el fraccionamiento se hará cada 60 minutos. De esta manera, si su vehículo permanece estacionado una hora y media, deberá abonar el precio de dos.

¿Qué deben hacer los frentistas?

En cuanto a la situación de los frentistas del sector comprendido por el estacionamiento tarifado, la comuna precisó que deberán acreditar ser titular o locatario del inmueble para estacionar el vehículo frente a su garaje, mediante un trámite ingresando a: [http://app.villamaria.gob.ar](http://app.villamaria.gob.ar “smartCard-inline”). Asimismo, el automóvil debe encontrarse radicado en la ciudad y no tener deudas en la contribución por rodados.

¿Donde va la recaudación?

Por otra parte, de acuerdo a lo aprobado unánimemente por los concejales de Villa María, un porcentaje de lo recaudado por el servicio será destinado a instituciones vinculadas a personas con discapacidad, a Bomberos Voluntarios y al Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros. Cabe destacar que el personal encargado de controlar el servicio contará con una caracterización visible y su correspondiente uniforme para la identificación de los usuarios.

Finalmente, vale señalar que en la presentación también participaron el Asesor Letrado del municipio, Franco Valzacchi; el presidente de la EMTUPSE, Hugo Fernández y el Secretario de Tecnologías de la Información y Comunicación, Sebastián Mussetta.

Audio: Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

