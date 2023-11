Proclamación de autoridades: la palabra de Inglese

Una vez finalizado el acto de proclamación de las autoridades electas en los comicios locales del 1 de octubre, Villa María Ya! y otros medios locales dialogaron con el futuro concejal Juan Pablo Inglese.

Precisamente, el edil que asumirá en diciembre manifestó: “Voy a estar siempre donde el intendente y el proyecto lo necesite, pero yo he sido elegido concejal de esta ciudad, me voy a desempeñar como concejal los próximos años. Para mí es un gran desafío en lo personal, y en lo cual estoy muy orgulloso”.

Además, Inglese se refirió al hecho de que el Concejo Deliberante estará integrado por varios jóvenes: “El promedio de edad no supera los 35, 34 años, y eso también está muy bueno porque habla de una adaptación de las instituciones a las nuevas demandas sociales con la velocidad que el cuerpo joven le puede agregar, pero sin olvidarnos que se necesita experiencia, que se necesita preparación, que se necesita estar a la altura de las circunstancias, y en eso todos los días tenemos que prepararnos”.

Por otra parte, el concejal electo se refirió al ballotage del domingo: “Uno tiene una postura en lo personal, uno va a ir a votar y va a elegir lo que considera que es lo mejor para la democracia, para lo que entiende que es un proyecto de país desde la visión que tiene uno, que sin duda comparte criterios, pero las próximas elecciones que se vienen el próximo domingo, la ciudadanía va a tener que elegir entre dos candidatos”.

“Yo he acompañado todo este tiempo a Juan Schiaretti, porque estoy convencido de que Juan era una opción y era la posibilidad de una verdadera transformación en la política a nivel nacional, y por supuesto voy a ser muy respetuoso y he asumido, en la misma línea que el Gobernador Schiaretti, en la misma línea que el Gobernador electo Martín Llaryora y en la misma línea de nuestro intendente electo Eduardo Accastello, una neutralidad, porque entendemos que no podemos interferir en la decisión de la gente”, agregó.

Finalmente, Inglese afirmó: “Quien le toque ser Presidente, nosotros vamos a estar trabajando por los villamarienses, por la ciudad y aportando desde acá lo mejor para que Argentina vaya por una senda del progreso, vaya por una senda del crecimiento”.

Audio: declaraciones de Juan Pablo Inglese:

Foto de archivo.