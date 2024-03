Quebró la empresa La Estrella: 14 familias se quedarían sin trabajo

Durante las últimas horas se conoció la triste noticia de que quiebra la empresa La Estrella, encargada del transporte interurbano entre Villa María y Villa Nueva, lo que dejaría a un total de catorce familias sin trabajo.

Concretamente, en estos momentos los trabajadores se encuentran en el Centro de Transferencias. Desde el lugar, Villa María Ya! dialogó con el delegado gremial de la organización, Ariel Amicci, quien afirmó: “Nos acaba de comunicar el dueño, el propietario, que La Estrella entra en un concurso de acreedores. La situación es insostenible”.

“Sumado a un combo de aumento de tarifa, de combustibles, la poca recaudación de la empresa, sumado a la falta de unidades, rotura severa como motores fundidos, y hace poco tiempo se nos quemaron dos unidades completas, así que no disponemos ya ni siquiera de unidades y no tenemos con qué salir a cumplir los horarios, los recorridos”, agregó.

Asimismo, relató: “Anoche se habría fundido otro motor y ya estaríamos en una situación extremadamente grave para nosotros, con la suma de que no se pudo pagar los salarios tampoco del personal. No hubo dinero para cancelar los salarios y, bueno, todo esto fue haciendo una sumatoria. Nos reunimos hoy con el dueño, acá en el Centro de Transferencia, en asamblea y, el nos acaba de comunicar que la empresa La Estrella se presenta a concurso de acreedores y que ya no va a prestar servicios.

“Nosotros eventualmente nos quedaríamos sin la empresa, nos quedaríamos literalmente todos sin trabajo, es lo que le acabamos de comunicar a los compañeros. Usted habrá visto, hay compañeros que están llorando, que están lamentando muchísimo esta situación, porque La Estrella es una empresa de muy muchos años”, consideró.

“Se ha superado varias etapas difíciles, pero esta no se pudo superar”

Por otra parte, Amicci señaló: “Se ha superado varias etapas difíciles, pero esta no se pudo superar. La medidas tomadas por el Gobierno Nacional de sacar los subsidios, con tarifazos impagables a los usuarios, tarifazos del boleto, tarifazos al combustible, la situación se tornó realmente insostenible. Hemos pasado crisis, pero esto es insuperable, insostenible”.

Consultado por la cantidad de personas que se quedarían sin trabajo, el delegado gremial señaló: “Hoy estaríamos hablando de 14 familias, porque se había reducido el número de choferes, y queda la gente de administración, de máquinas y sistemas”.

Además, señaló: “Los titulares de la empresa siempre han hecho todo lo que ha estado a su alcance para poder conseguir los subsidios, sean de provincia o de los municipios, eso lo han dejado muy claro, y nosotros somos testigos que lo han hecho, que ha sido así, han hecho todo lo que han tenido a su alcance, pero no han conseguido resultados hasta ahora”.

“¿Qué se podría esperar? Cómo quien dice un milagro, que nos salve un milagro, que alguien aparezca y nosotros no solamente necesitaríamos la parte de nuestros salarios, sino que también la recomposición de unidades, que no tenemos coches. Es muy grave, es crítica nuestra situación”, agregó.

Por último, Amicci destacó: “Mañana estaríamos en un plenario donde vamos a presentar lo que acaba de suceder acá. Hay varias empresas de transporte que están quebrando en distintas partes de las provincias. Son muchas, incluso ha quebrado Ersa en Córdoba hace poquito. La urbana y la interurbana también, a fin de mes. Y hay innumerables cantidades de empresas que dependían de los municipios, que también están quebrando en un efecto domino. Van quebrando todas”.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.