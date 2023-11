Ranking: Los políticos que más gastaron en publicidad en Meta

La Municipalidad de Córdoba ostenta el récord absoluto de anunciantes que pagan para posicionarse en Facebook e Instagram, según el registro histórico (últimos cuatro años) de la Biblioteca de Anunciantes de Meta, que abarca a las dos redes mencionadas.

Según la investigación de El Ruido, el municipio cordobés pagó más de 540 millones de pesos desde 2019, lejísimo del segundo mayor inversor en publicidad en estas plataformas: el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con 202 millones de pesos.

En ambos casos, en la mayoría de los anuncios (en especial los publicados antes de las elecciones provincial, municipal y nacional) aparecen en primer plano los rostros y nombres de Juan Schiaretti (gobernador de Córdoba y excandidato a la presidencia), Martín Llaryora (intendente de la ciudad de Córdoba y gobernador electo) y Daniel Passerini (viceintendente de la ciudad de Córdoba e intendente electo).

El relevamiento de estos anuncios abarca el período que va del 26/09/2019 al 23/10/2023.

Vale recordar, como ya advirtió una investigación previa de Ruido, que el artículo 42 de la ley nacional de Ética Pública prohíbe que aparezcan imágenes o nombres de funcionarios en cualquier comunicación oficial, en cualquier nivel del Estado.

Kicillof y Massa, por detrás de Llaryora y Schiaretti

El ranking sigue con agrupaciones como Derecho al Futuro (tercero, con $ 153 millones), el espacio político que promocionó a Axel Kicillof para la campaña en la que obtuvo la reelección como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los avisos lo tienen como protagonista principal, incluidos los que reflejan inauguraciones y actos oficiales de Kicillof como gobernador, antes de la fecha de los comicios.

Le siguen Unión por la Patria -para la campaña por la presidencia de Sergio Massa-, con $ 124 millones; y Unión por las Redes, que pagó $ 84 millones para hacer campaña en contra de Javier Milei.

La figura del gobernador Kicillof también recibió el apoyo de la cuenta Defendamos la Patria -en el sexto lugar del ranking-, con casi $ 78 millones.

En el séptimo puesto aparece el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con $ 68 millones, aunque vale aclarar que sólo figuran avisos hasta 2022, y no se registraron anuncios en lo que va de 2023.

Schiaretti, con publicidad en Meta para la Presidencia

En los lugares 8 y 9 del ranking vuelve a aparecer Schiaretti: son espacios políticos que lo promocionaron para la campaña presidencial: Hacemos por nuestro país y El voto que vale. Cada agrupación le pagó a Meta $ 61 millones. Levantemos Argentina, en el puesto 11, pagó $ 55 millones más con el mismo objetivo de difundir la imagen del mandatario cordobés.

Entre los 20 primeros anunciantes históricos de Meta aparece también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 15º lugar, con casi $ 46 millones y avisos en donde también se puede ver a Horacio Rodríguez Larreta, intendente de CABA y exprecandidato presidencial en las elecciones primarias (Paso) 2023.

Le sigue Primero la Gente, un espacio solventado por la Secretaría de Medios de la Nación, por $ 45 millones con avisos en donde también se puede ver al presidente, Alberto Fernández, en actos oficiales.

Otros políticos que aparecen son Rodrigo De Loredo (excandidato a intendente de Córdoba por Juntos por el Cambio), a través de la cuenta “Córdoba la número uno”, que pagó $ 48 millones para publicitar la figura del actual diputado nacional. Y Jorge Macri, también de Juntos por el Cambio, quien sustentó su campaña para la jefatura de gobierno de CABA, con $ 42 millones.

También figuran como grandes aportantes de Facebook e Instagram dos ONG, como Greenpeace y Amnistía Internacional; medios nacionales, como Infobae, y el municipio de Esteban Echevarría.

A precios actualizados, la inversión es todavía mayor

Aclaración importante: si bien se podrían convertir esas cifras a dólares (por ejemplo, lo pagado por el municipio cordobés serían casi un millón y medio de dólares, a dólar oficial del 31/10), eso no refleja los valores a precios actualizados.

Para efectuar ese cálculo habría que realizar la conversión a precios constantes o bien tomar el valor dólar de cada anuncio según la fecha en la que se pagó. Algo sumamente complicado, ya que se trata de decenas de miles de avisos.

Lo que sí está claro es que la cifra actualizada es mucho mayor a la que se indica nominalmente en este relevamiento.

Por otra parte, si bien estos son los inversores de Meta más importantes, se puede acceder al registro actualizado de cada anunciante: casi no hay políticos ausentes, que pagan para posicionarse mejor en las redes y alcanzar a la mayor cantidad posible de audiencia.

Recomendamos la navegación de la Biblioteca de Anunciantes de Meta, que permite acceder a información detallada incluso de cada uno de los avisos publicados.

El municipio de Córdoba, líder absoluto de publicidad en Meta

Ruido publicó en mayo de 2023 un informe que ya mostraba a la Municipalidad de Córdoba como principal anunciante de Meta, pero en ese momento la Biblioteca de anuncios sólo permitía acceder a información de los últimos 90 días.

En las últimas semanas eso cambió, y ya es posible analizar datos de los últimos cuatro años. Es decir, justo el período en el que el intendente y gobernador electo Martín Llaryora comenzó su gestión en la ciudad de Córdoba.

Otro dato curioso que surgió en aquel informe al revisar la segmentación de los avisos fue que, además de los barrios de la ciudad, el municipio cordobés también destinaba dinero a publicitar en varias localidades del interior de la provincia, como Villa Yacanto, La Carlota, Costa Sacate, San Marcos Sud o San Francisco, entre otras.

Precisamente, en junio de 2022 Llaryora fue denunciado por el partido Encuentro Vecinal, que solicitó se investigue “la contratación de pauta publicitaria en remotos lugares del interior provincial que al no ser ni percibidas por el habitante de esta Ciudad (Córdoba capital) sólo redundan en la promoción del ya lanzado precandidato a gobernador Llaryora a costa del esfuerzo enorme de los contribuyentes de la ciudad capital”, según afirma la presentación judicial.

El relevamiento de mayo reflejaba que, del 26 de enero al 25 de abril de 2023, el municipio cordobés había gastado $137.228.071, lejos de los $33.837.905 que pagó el e entonces también segundo del ranking: el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Sin embargo, la cifra invertida por la Municipalidad de Córdoba era y es aun mayor, si se tiene en cuenta lo que pagó por publicidad en estos cuatro años a través de los CPC (Centro de Participación Comunal) Jardín ($6.264.394), Ruta 20 ($8.620.258), Centro América ($2.892.480), Rancagua ($7.122.475), San Vicente ($1.678.551), Pueyrredón ($6.286.658), Colón ($3.323.606), Empalme ($2.208.588), Arguello ($3.102.652), Villa El Libertador ($1.196.664) Monseñor P. Cabrera ($1.678.551), Mercado ($1.039.990), Guiñazú ($1.979.745), Chalet San Felipe ($719.408) y Mercantil $160.000.

En mayo, la respuesta oficial de la Municipalidad de Córdoba a la consulta de Ruido fue que estas cifras se deben a que esta gestión contrata directamente con Meta, y aseguran que otros distritos lo hacen a través de agencias. Pero no fue posible saber ni encontrar qué municipios lo hacen, ni con qué agencias.

En relación al incumplimiento del artículo 42 de la ley Nacional de Ética se esgrime -aunque no de manera oficial- que la provincia no adhirió a esa norma, por lo que no estaría obligada a cumplirla, pese a opiniones jurídicas en contrario.

Fuente: El Ruido

