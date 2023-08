Recolector de residuos y «chorizo»: ¿Quién es el detenido en Villa Nueva?

Durante las últimas horas trascendieron más datos sobre el hombre (55) detenido el miércoles a la noche, debido a un robo en grado de tentativa en barrio San Antonio de Villa Nueva.

Unos vecinos del sector, concretamente los del loteo Natalina, contaron que en varias oportunidades robaron cables y que en esta oportunidad les llamó la atención, porque el hombre llegó como con total impunidad, con una escalera y una moladora, para subirse al lugar donde podía comenzar a cortar los cables, que despues son utilizados para vender el cobre

Asimismo, un trabajador del lugar advirtió la situación, evitó que concretara el robo y llamó a la Policía. Sin embargo, cuando ven de quien se trataba les llamó la atención, ya que el detenido es un trabajador municipal, que inclusive ha tenido alguna sanción disciplinaria por robos cometidos durante el recorrido del camión recolector, área donde se desempeña.

Finalmente, es importante señalar que el sujeto está detenido y a disposición de la Justicia. No tiene antecedentes penales computables y lo acusan de robo en grado de tentativa, ya que no llegó a cumplir su cometido, de manera que seguramente no va a estar mucho tiempo aprehendido. Así las cosas, será la Fiscalía del Primer Turno, a cargo de Silvia Maldonado, quien determinará que imputación le corresponde.

Foto: Departamental San Martín.