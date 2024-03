Roentgen concientiza: Consultas médicas gratuitas para prevenir cáncer de colon

Del 8 al 12 de abril, el Centro Médico y de Diagnóstico por Imágenes Roentgen llevará adelante una campaña apuntada a la detección temprana de esta enfermedad.

La misma está dirigida a población de riesgo (mayores de 45 años o con antecedentes familiares de cáncer) y se debe solicitar turno previo.

Se trata del segundo tumor más frecuente en Argentina después del Cáncer de Mama.

Las consultas médicas estarán a disposición durante la semana del 8 al 12 de abril con los profesionales que forman parte del equipo Dr. Javier Ponce de León, Dra. Romina Malvarez, Dr. Miguel Peralta y Dr. Raúl Ramos. (Servicios de Gastroenterología y Cirugía)

Para poder acceder a éstas, solo hay que solicitar turno mediante alguno de los canales disponibles:

Mesa de entrada: 9 de Julio 141, Villa María, Córdoba – Argentina

Whatsapp: wa.me/5493534012133

Online: www.roentgen.com.ar

Telefónicos: 0353 464-8585

La campaña de la empresa villamariense está especialmente dirigida a la población considerada “de riesgo” que son todas aquellas personas de 45 años en adelante o personas de más de 30 años que tengan antecedentes familiares de cáncer.

Es la segunda edición de esta propuesta que impulsa Roentgen y sus servicios de Gastroenterología y de Cirugí en el marco del Día Mundial del Cáncer de Colon.

Asesoramiento fundamental

Ponce de León detalló que las consultas permitirán asesorar, concientizar y brindar información fundamental para prevenir esta enfermedad “ya que el 75% de los tumores de colon no tienen antecedentes previos”.

Y, en el caso en que sea necesario, derivar a un estudio posterior. Esto, planteó Malvarez, es porque “el objetivo de la primera colonoscopía es detectar pacientes que tengan pólipos de colon, que crecen asintomáticamente y con el paso de los años puede derivar en un cáncer”.

¿Por qué la importancia de la detección precoz del cáncer de colon? “Está comprobado que el 90% detectado en forma precoz, se cura. A los cinco años, hay curación total”, confirmó Peralta.

“Síntomas de la enfermedad: Uno de los más típicos, es el sangrado en materia fecal, es un síntoma de alarma. Otra de las cosas muy comunes, es el cambio en el hábito defecatorio.

Sin embargo, vemos mucho en el consultorio a pacientes que te dicen que como no tienen ningún síntoma, creen que no tienen que hacerse este tipo de estudios. Y, en realidad, eso es un error. No hace falta tener síntomas. Toda la población, después de los 45 años, debería hacerse los controles de prevención”, planteó la doctora Malvarez.

Esto permite detectar lesiones precoces, en estadios que se pueden tratar con procedimientos muy sencillos y prevenir una progresión a una enfermedad más avanzada.

El doctor Ramos resaltó que “esta nueva campaña forma parte de una serie de acciones de Promoción de la Salud que acerca los servicios de Roentgen a nuestra comunidad”.

Y subrayó que “Roentgen cuenta con todas las herramientas tanto para el diagnóstico, como para su tratamiento: radiología contrastada, colonoscopia virtual, videocolonoscopía bajo anestesia, tomografía computada, resonancia magnética, y profesionales altamente capacitados en las áreas de Gastroenterología y Cirugía”.

