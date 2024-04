¡Salariazo! Los senadores nacionales se duplicaron el sueldo

Durante la sesión de hoy, el Senado de la Nación Argentina aprobó un acuerdo que eleva su salario de 1,9 millones de pesos a más de 4,5 millones.

Precisamente, el incremento se dio sin un debate de por medio y permite que el sueldo bruto alcance los $7,2 millones, aunque baja a 4,5 si se cuentan los descuentos.

Cabe señalar que la medida fue tratada sobre tablas, porque no estaba incluida en la sesión convocada para este jueves. De acuerdo a lo que trascendió en el Congreso y replicó el diario Clarín, la propuesta fue firmada por los senadores Juan Carlos Romero, Lucila Crexell, Pablo Blanco, entre otros de distintas bancadas.

Finalmente, este incremento salarial despertó una importante polémica en el debate público, de manera que la vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara, Victoria Villarruel, realizó una publicación en la red social X: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”.

“Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”, concluyó.

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.

Foto: Ámbito Financiero.