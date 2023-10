Schiaretti: “La cultura de la grieta profundizó la decadencia argentina”

En CABA, el candidato a presidente expuso en el ciclo “Voces Federales” de la Fundación Mediterránea y ante empresarios pymes nucleados en CAME.

Este miércoles, el candidato a presidente de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, fue el orador principal del ciclo “Voces Federales”, organizado por la Fundación Mediterránea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, el mandatario cordobés expone sus propuestas para empresarios pymes en la jornada llevada a cabo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La cultura de la grieta profundizó la decadencia argentina y eso lo hicieron tanto el kirchnerismo como el macrismo” sostuvo Schiaretti, y añadió: “Argentina necesita ir hacia una convivencia democrática como tienen todos los países. Lo que precisamos es usar el sentido común y ser un país normal.”

El cordobés destacó que “si hay algo que expresa el resultado de las PASO es que la gente se cansó de cierta dirigencia política, se cansó de la cultura de la grieta y por eso ganó las PASO alguien que se presentó como más disruptivo que el caso de Javier Milei.”

Estabilizar la economía y bajar el déficit fiscal

En su exposición, Schiaretti señaló que “en Argentina urge que se estabilice la economía y que consigamos bajar drásticamente la inflación, para llegar a un valor razonable como los que tienen nuestros países hermanos.”

En ese sentido, el gobernador de Córdoba destacó como una medida clave la reducción del déficit fiscal, y dijo que para ello no es necesario un “ajuste salvaje”.

Schiaretti propuso trabajar sobre la superposición de funciones entre Nación, Provincia y Municipios; el déficit de las empresas públicas; el nivel de subsidio que tiene la economía; y la evasión tributaria. «Cuando usted suma estos cuatro niveles, le da más de 10 puntos del PBI. Miren si no hay tela para cortar, para alcanzar el equilibrio fiscal, para hacer funcionar normalmente el Estado Nacional” sostuvo el gobernador.

El Banco Central lo debe conducir la oposición

Schiaretti reiteró su propuesta de tener un Banco Central independiente y que su presidente sea designado por la oposición: “Creo que es vital que el Banco Central sea independiente y que el presidente lo designe la oposición. Eso nos da garantía a todos de que no va a financiar espuriamente al Tesoro Nacional, es la manera también de que haya control, y también es la manera de que haya acuerdos básicos de cómo se maneja Argentina.”

Tamaño del Estado

Otro punto importante que destacó Schiaretti en su alocución, fue sobre la discusión sobre el tamaño del Estado, y en ese aspecto sostuvo que “se viven peleando por el tamaño del Estado, que el Estado si o el Estado no. Todos gastan más de lo que les ingresa. Y la verdad que no es un problema si el Estado es más grande o más chico. No es un problema ideológico, es un problema de gestión, de si se gobierna bien o no. Y si se gobierna pensando en arreglar los problemas de la gente o se gobierna pensando en cómo uno vuelve a ganarle la elección.”