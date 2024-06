Silvano fue al hueso: “El sistema está funcionando mal”

“Un hombre tuvo que estar un año y dos meses para que nos demos cuenta que el sistema está funcionando mal”. La frase corresponde al abogado Marcelo Martín Silvano, que junto a su hijo Alfonso Martín ejerció la defensa de Fernando Ricardo Maineri (63), el ciudadano condenado ayer por el delito de “tenencia de imágenes de abuso sexual infantil”.

“Era una persona de más de 60 años que nunca había tenido un antecedente penal, que tenía familia, tiene hijos, tiene trabajo, tenía todo” explicó el profesional del derecho a Villa María Ya!, en tanto que definió a lo lo ocurrido ayer como “una cosa de locos”.

Asimismo, se refirió al juicio de ayer: “Se trataba de producción, distribución y tenencia de pornografía infantil. Técnicamente esa era la calificación penal por la cual el imputado llegaba a juicio, que había sido confirmada por la jueza de control, y que luego derivó en el resultado que derivó”.

Cabe mencionar que su cliente fue absuelto de las acusaciones de producción y distribución, aunque fue condenado por tenencia. En diálogo con este medio, Silvano habló de la relación entre estas causas con los tratados internacionales a los que el país suscribió, en tanto que sugirió que el hecho de recibir una imagen de abuso sexual infantil en WhatsApp, podría derivar en el hecho de que un ciudadano se enfrente a una situación de este tipo, ya que al ser descargada queda almacenada en la nube.

Volviendo al caso de Maineri, relató: “Cuando tomamos esta causa, primero lo que los llamó la atención es que había habido otro abogado con anterioridad, el cual el abogado lo había hecho declarar al imputado, y el imputado decía ‘mire, a mí me hackearon la cuenta de Facebook'”.

“Lo que se probó en esta causa es que, efectivamente, el Facebook había sido hackeado, efectivamente el número de IP no coincidía con los números de IP que tenía el imputado en la casa, se probó de que no había forma de acreditar de que él hubiera producido o hubiera distribuido pornografía infantil de ninguna indole”, agregó.

Durísimo contra la DIO

Por otro lado, Silvano apuntó contra la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) de la Policía: “Hace lo que tiene ganas”. “El jefe de la DIO, Castellano, es lamentable. Vino a la declaración testimonial, entonces le preguntamos, “dígame, cuando usted ingresó a la casa, al lugar del allanamiento…”, “sí, la casa de imputado”, “sí, los números de IP, ¿coincidían?”, “no, no coincidían”, “¿Y porqué no lo puso en el informe?”, “No, porque yo pongo solamente lo que le hace falta a la fiscalía, no lo que no le hace falta”, agregó.

Asimismo, consideró: “Después de esa contestación, ¿qué tenés que hacer con este policía? ¿O con este abogado? Porque creo que es pseudoabogado, pseudoabogado policía, no sé como llamarle”. “Todas las pruebas demostraban que una persona estuvo un año y dos meses de prisión para ser luego condenado por tenencia simple de pornografía, que es la que pueden encontrar en cualquier teléfono”, añadió.

Silvano también señaló: “No le echemos la culpa al que toma la droga, si no al que la vende, porque si le echamos la culpa al que tiene la droga, nos la estamos agarrando con el enfermo. En este caso, no le echemos la culpa al que tiene la cosa, si no quién es el depravado que la mando, quién es el depravado que produce y filma eso”.

Finalmente, Silvano afirmó: “¿Sabés que lo quera la producción de pornografía infantil en esta causa? ¿Sabés lo que era? La nenita de cuatro años en pañales, regando las plantas en el patio de la casa”. “¿Realmente vos no le podés sacar una foto a tu hija en pañales? “Ah no, pornografía infantil”. Te lo vuelvo a repetir, aclaro, para la fiscal Companys, para la jueza de control, para ellos dos, no así para la cámara, la cámara automáticamente volteó todo, volteó la fiscalía de Cámara, pidió la absolución directamente”, concluyó.

Audio: informe de Patricia Gatti con Marcelo Martín Silvano para Villa María Ya!:

