Sobreseyeron al joven acusado de defraudación a la administración pública

El juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, dictó el sobreseimiento total y definitivo del joven oriundo de Oliva, Nicolás Marchisio, quien fue acusado de defraudación contra la administración pública.

Cabe recordar que su padre Rafael Marchisio, ya fallecido, era titular del registro de la propiedad de vehículos en Oliva. En la cuenta donde depositaban quienes hacían los trámites con los automotores, hubo un faltante. Marchisio lo denuncia y la investigación de la fiscal federal pudo revelar que quien extraía los fondos, a través de un sistema con bancos digitales, era su hijo, Nicolás.

El joven fue imputado por supuesta defraudación contra administración pública, ya que consideraban que esa cuenta no era personal, si no que era donde depositaban el dinero las personas que realizan trámites oficiales en relación a la propiedad del automotor, por lo tanto, la defraudación no es contra su padre, si no contra la administración pública, y por eso era considerado un delito federal.

El abogado defensor de Marchisio, Marcelo Martín Silvano, consideró lo contrario y sostuvo que el Código Penal prevé que entre padres e hijos no hay persecución penal cuando se produce una extracción de fondos de esta naturaleza, considera que la cuenta de Marchisio era personal y por lo tanto no existe la posibilidad de perseguir el delito.

El juez Rebak coincidió con eso y consideró que era atípico, por lo que pidió el sobreseimiento total y definitivo. Cabe señalar que atípico significa que no está tipificado en el Código Penal.

Sin embargo, la fiscal federal elevó un recurso a la cámara de casación. Ahora, los jueces de Córdoba determinarán si disponen el sobreseimiento del joven de Oliva o piden que se siga investigando y se llegue a juicio, como solicita la fiscal.

Audio: Informe de Patricia Gatti para Villa María Ya!:

Foto: Google Streetview (2019)