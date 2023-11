Son de Río IV y vienen a Villa María a probar suerte: piden ayuda para conseguir trabajo

Dos jóvenes mujeres (18 y 20) y su padre de 51, todos oriundos de Río Cuarto, migrarán en los próximos días a Villa María y están pidiendo ayuda para conseguir una fuente laboral.

Precisamente, la muchacha en cuestión se llama Lucía y decidió contactarse con la redacción de Villa María Ya! para hablar de su caso en particular. En este sentido, destacó que su papá está desempleado y que les gustaría venir a la ciudad.

“Acá estamos viviendo en la casa paterna de mi papá pero la verdad que es una lucha estar acá, no conseguimos trabajo, a veces faltan los alimentos y no sabemos de dónde sacar. Yo estoy buscando trabajo hace cinco meses que no encuentro, tengo mi hermana de 20 que está en la misma situación”, agregó.

Asimismo, explicó: “Nosotras sabemos atender verdulería o atención al público, limpieza de hogar y niñeras”. “Mi papá tiene 51, sabe hacer todo tipo de cosas, mecánico, lavadero de autos, cosas de campo, etcétera”, agregó.

Finalmente, señaló: “En este momento estamos en Río Cuarto pero si pudiéramos encontrar trabajo allá iríamos a vivir, nos iríamos a dedo, cualquier cosa para mejorar. Nos gustaría encontrar trabajo y poder alquilar un lugar para nosotros tres”. “Mi papá el domingo ala madrugada va a irse de Río Cuarto para Villa María a dedo para tratar de hacer un changa allá, o si consigue algo de trabajo en Villa María”, añadió la joven, quien precisó que su padre no tendrá donde dormir.

Cabe destacar que si alguien desea comunicarse con Lucía, puede contactarse con el siguiente número de teléfono: +54 9 358 420-1156

Foto ilustrativa. Crédito: region.net.ar