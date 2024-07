Taxistas: “Accastello nos dijo que Uber no desembarcaría en Villa María”

Los taxistas de Villa María se encuentran en estado de shock por el anuncio. Aseguran que Accastello les prometió que Uber no tendría lugar en la ciudad.

“Nosotros nos enteramos anoche a última hora por las redes sociales. Esta noche nos vamos a reunir para ver qué medidas seguir, pero hay una honda preocupación en el sistema porque es el desembarco de un transporte ilegal”, sostuvo Raúl Gaitán, taxista de la ciudad que actuó como vocero.

“No hablo de que la aplicación sea ilegal, eso lo definirá la Justicia, pero el transporte es totalmente ilegal. Los taxistas tenemos una ley que respetar, una ordenanza, en la cual se nos exigen certificados de buena conducta y una serie de documentaciones, y a rajatabla nos controlan todos los meses”, agregó.

“De buenas a primeras cae con un paracaídas una aplicación en la cual cualquier ciudadano común que tenga un vehículo particular sale a trabajar sin tener ninguna obligación que cumplir ni ninguna identificación por lo que pueda pasar arriba del vehículo. Es preocupante”, reafirmó.

“Tuvimos una reunión con Accastello a fines de abriles, principios de mayo, le comentamos el problema que había en Córdoba capital, y nos dijo: Quédense tranquilos que Uber en Villa María no desembarca“, contó Gaitán.

“Vamos a tratar de hablar con el ejecutivo y el legislativo para ver qué políticas de Estado van a aplicar para evitar el desembarco”, añadió.

“No nos olvidemos de lo que pasó en la pandemia. Fuimos el único transporte que llevabamos a nuestros conciudadanos y vecinos, sanos o enfermos, se nos murieron colegas a causa de la pandemia”, recordó Gaitán.

“Más allá de lo que hagamos nosotros como taxistas, esto pasa por el Estado. La decisión de ellos va a ser ‘vamos a defender a las familias de taxistas, no queremos que entre Uber’, o ‘vamos a dejar libre, que cada uno haga su comercio‘”, reflexionó.

“Tengo miedo de que esto sea un encontronazo de pobres contra pobres. Yo entiendo que mucha gente quiere trabajar, pero nosotros cumplimos con muchas exigencias”, reiteró el vocero de los taxistas.

La situación de los taxistas

“Están muy dolidos y tristes todos por lo que puede llegar a pasar. Hoy la situación del taxi ha mermado en un 30%, 35% y hasta 40% algunos días. Estamos en una situación económica de cuello de botella”, dijo Gaitán.

“Hoy ya escasamente se pueden mantener. Los insumos han superado ampliamente los ingresos. No es que la gente no quiera usar los taxis, la economía no les da”, concluyó. Según comentó, actualmente Villa María cuenta con una flota de 380 taxis

Entrevista de Patricia Gatti

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.