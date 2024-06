“Te voy a pegar donde más te duele”: Le prendieron fuego el negocio y teme por su hijo

Andrea Donatti es dueña de un centro de estética que fue incendiado en febrero. Sospecha de una persona que la amenazó y teme por su hijo.

La mujer fue entrevistada afuera de Tribunales: “Llegaron testigos a decirme que tenían novedades sobre quien habría sido el actor intelectual del hecho, y quien me habría prendido fuego el negocio”, sostuvo.

“Tengo que esperar esta semana a que vengan los testigos a poder dar su testimonio”, comentó sobre su visita al edificio judicial.

“Es una amenaza. La persona de la que siempre sospeché me dijo te voy a pegar donde más te duele. No solo es mi negocio, también está mi hijo que es menor, tiene 9 años, y es con lo que más tengo miedo”, dijo sobre el hecho.

“Esta persona sigue como si nada, lo tengo que ver todos los días de mi vida. Tengo miedo porque considero que si fue capaz de prenderme fuego el negocio sin importarle que la persona que vive en la casa se pueda morir, puede hacer otra cosa”, añadió.

“Companys me atendió muy bien y me dijo que me iba a proteger. Creo rotundamente en ella, tengo miedo y me aferro a ella”, aseguró.

“Me destruyeron mi negocio, mi trabajo, y tengo miedo por mi hijo. Sé quien es esta persona, la conozco más que bien”, relató Donatti, quien afirma que se trata de una persona muy cercana a su entorno.

