Temporal: La Playosa sin luz y suspendieron las clases

El temporal de ayer devastó la localidad de La Playosa: no hay luz y suspendieron las clases. No hay víctimas.

Desde el municipio piden no circular por postes de energía caídos y cables sueltos

Minutos después de las 17 horas, se registraron ráfagas de 130 km/h y precipitaron 30 milímetros de lluvia.

Hubo voladuras de techos y caídas de árboles y postes.

El temporal no dejó heridos ni víctimas fatales.

La Playosa está ubicada en el Departamento San Martín, a 43 kilómetros de Villa María, a la vera de la Ruta Nacional 158.

Desde la Municipalidad de La Playosa pidieron no circular por árboles y postes de electricidad caídos y voladuras de techos.

La reconstrucción

“Necesita trabajar el personal de seguridad, no salga de su hogar”, señaló el intendente Franco Villar desde el municipio.

En tanto, alertaron que no habrá energía eléctrica hasta nuevo aviso. No hay clases y las dependencias municipales no tendrán actividad administrativa.

En cuestión de minutos, el cielo se oscureció y las intensas brisas arrasaron con todo a su paso: árboles, postes, techos y hasta casas.

Incluso reventó los vidrios de un complejo de pádel. Los vecinos de la localidad registraron los momentos posteriores a la tormenta y los videos y fotos mostrando los destrozos no tardaron en viralizarse.

En la tarde del domingo se registraron ráfagas de viento de 130 km/h e intensas lluvias.

Se produjeron voladura de techos, árboles, postes y hasta casas.

Según relataron, varios vehículos quedaron dados vuelta y otros con la marca de agua hasta más de la mitad de sus ruedas. Las calles estaban repletas de barro, por lo que no se podía circular.

Vía Facebook la Municipalidad de La Playosa emitió comunicados:

Información de servicio:

