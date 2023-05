¿Tiene límites el escrache en las redes sociales?: Una mujer será demandada por una publicación contra una carpintería

¿Tienen límites el escrache en las redes sociales? Esa pregunta es la que se están haciendo algunos abogados del foro local a raíz de distintas presentaciones judiciales que hubo.

En este caso te vamos a contar ocurrió en las últimas horas, una mujer que según dijo estaba insatisfecha con un trabajo que le habían realizado personas que se dedican a la carpintería metálica y empezó a poner en redes fotos de los dueños de la empresa familiar que hace carpintería metálica que tiene muy buenas referencias en distintos ámbitos y mucho trabajo porque es recomendado con el boca en boca en toda la ciudad.

Sin embargo ella no estaba muy conforme con la situación y decidió no quejarse con las personas en cuestión, no quejarse en otro ámbito sino utilizar las redes sociales para tratarlos de delincuentes.

Una vez que la mujer hizo estas publicaciones en redes sociales, la familia que tiene esta empresa sufrió un perjuicio económico, ya que algunos trabajos fueron cancelados y a raíz de eso es que decidieron recurrir a una letrada y el paso fue enviar una carta documento para que se retracte de lo publicado en el término de diez días hábiles.

Además le anticiparon, que realizarán una demanda por daños y perjuicios. Es un tema de debate, que nos llama la reflexión en torno a las redes sociales, ya que son una herramienta utilizada para diversos fines, como para cometer delitos o como en este caso que se uso para realizar calumnias o injurias.