Tragedia vial entre Tío Pujio y Villa María: ¿Qué dijo el fiscal Bosio?

El fiscal de Instrucción del Tercer Turno, René Bosio, habló del siniestro registrado esta mañana entre Tío Pujio y Villa María, que dejó como saldo a un peatón que aún no pudo ser identificado.

“Tenemos esta triste noticia, aproximadamente a las 06:40, 06:50 de la mañana se nos comunica que ha habido un accidente, que había ocurrido en la vieja ruta 9, donde una motocicleta marca Honda, conducida por el señor Damián Díaz, había chocado o había llevado por delante a una persona mayor, un hombre de unos 70 años, con la consecuencia lamentable de que esta persona falleció inmediatamente”, narró en diálogo con Villa María Ya!.

Tragedia vial entre Villa María y Tío Pujio: buscan identificar al peatón fallecido

Asimismo, Bosio indicó: “Vamos a trabajar e investigar a ver qué es lo que realmente sucedió, en principio la motocicleta iba en sentido de circulación a Tío Pujio, este joven iba a trabajar, y por las causas a establecer no vio o se cruzó esta persona mayor”.

“Todavía no la hemos podido identificar, no tiene el documento en sí, no tenemos nada para identificarlo, está trabajando toda la Policía de Investigaciones para ver si podemos lograr que alguien nos de algunos datos para poderlo identificar”, agregó.

Por otra parte, Bosio afirmó que el peatón fallecido era de “contextura física delgada, un 1,60 de alto, canoso, tez blanca” y que vestía “un jogging de color negro, un sueter de lana de color gris, una camiseta de color blanca, zapatillas de color blanca”. “Si alguna persona tiene conocimiento de eso, que se acerque a la comisaría, que se acerque a Tribunales, o a través de cualquier persona que nos de esa información”, agregó el fiscal.

Además, el magistrado señaló: “Ordené la realización de la autopsia correspondiente, que ya la ha realizado el médico forense, estoy a la espera del informe oficial, y obviamente también ordené que fuera al lugar la Policía Científica, a realizar todo lo relacionado con croquis, inspección ocular, fotografía legal”. Finalmente, indicó que el motociclista también se encuentra lesionado y que padeció importantes lesiones de carácter grave.

Video: entrevista de Patricia Gatti con René Bosio para Villa María Ya!:

Luego de hecha esta entrevista, la policía dio a conocer la identidad del fallecido:

Foto: Departamental General San Martín.