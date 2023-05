¡Un ejemplo! A sus 83 años, Gloria será copilota en una carrera de autos

En estos momentos, una familia villamariense viaja con una ilusión hacia la provincia de Entre Ríos: durante este fin de semana, Gloria Argüello de 83 años participará por primera vez en una carrera automovilística como copilota de su yerno, el piloto Adrián Mir.

La carrera tendrá lugar en la ciudad de Victoria, y en las horas previas los protagonistas narraron a Villa María Ya! cómo están viviendo esta experiencia. «Vamos a competir, a tratar de buscar el mejor resultado», afirmó Mir en el comienzo de la entrevista.

Asimismo, explicó la naturaleza de la competencia: «Es una categoría que la han hecho ahí en Victoria, es clase A 1600, donde compiten Peugeot, FIAT, FIAT 1500, 125, coupé, todos con motores de hasta 1600. Los Dodge andan con motores Volkswagen, y los otros, la mayoría, todos con motores FIAT Uno».

«Es un circuito de tierra que está en un lugar bellísimo, la verdad que está como entre medio de la montaña», agregó.

Además, Mir contó como surgió la idea de competir en esta carrera: «Se dio esto de que Gloria quería cumplir este sueño, y nos pusimos en campaña para conseguir una categoría donde se corra en pista con acompañante, y surgió esta categoría».

El piloto relató que hace un mes vieron otra carrera, se pusieron en campaña y alquilaron un FIAT 125, con mecánica FIAT Uno. «Es un auto de Gualeguay, la verdad que es un auto que había estado compitiendo el año pasado con resultados muy buenos», explicó.

Además, señaló: «Mañana vamos a conocer el auto, lo vamos a probar y a tratar de sacar lo mejor que se pueda». «Mañana se prueba a la mañana, a la tarde se clasifica, y el domingo tenemos dos finales a doce vueltas en el circuito», agregó Mir, quien señaló que es la tercera fecha de un campeonato regional.

«Vamos a llevar el triunfo a Villa María»

Por su parte, Argüello afirmó: «Estoy muy contenta con Adrián, que vamos a hacer esta carrera, que vamos a ganarla y vamos a llevar el triunfo a Villa María». «Ando mucho con ellos yo, y me gustan mucho las carreras de autos», señaló.

Consultada por las expectativas que tiene de cara a la carrera, la flamante copilota destacó a la alegría de sus hijos, quienes acudirán al circuito. «No sé si será el primero o si habrá otros más, vamos a ver con Adrián como salimos. Ya le dije que tiene que meterle pata», agregó.

Por su parte, Mir destacó: «Las expectativas son las mejores, vamos con muy muchas ganas». «Ella desde el primer momento a mi me dice «No me vas a andar llevando por allá atrás, no? Tenemos que ir adelante», le digo ‘Gloria, hemos alquilado un auto que ni siquiera lo conocemos, pero bueno, vamos a dar lo mejor'», contó.

Asimismo, manifestó: «Está muy contenta, me siento muy feliz de darle con el gusto». «Esto va a ser algo muy lindo para todos, viene una parte de la familia acá, otros van a venir mañana sábado y ya se van a quedar», añadió.

«Todo se puede en esta vida, querer es poder»

En el cierre de la entrevista, Mir valoró el entusiasmo de su suegra y copilota: «Es muy algo muy lindo tener las expectativas y las ganas que tiene ella, la verdad que es muy bueno, esto es para destacar, por la edad, por el carisma, por todo lo que ella hace, por que la verdad que ha hecho de todo para poder venir a competir».

Finalmente, Argüello señaló: «Todo se puede en esta vida, querer es poder. Yo con mis 83 años tengo ganas de correr, y a lo mejor mucha gente me dijo «Cómo, ¿A tu edad vas a hacer eso?», sí, hice muchas cosas en la vida que me parecían imposibles y así lo hice. Tuve cuatro hijos, estuve 60 años casada, se me murió un hijo hace un año y salí adelante».