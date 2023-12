Un hombre fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual

La Justicia de Villa María condenó hoy a un hombre (64) a diez años de prisión, luego de declararlo como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado y promoción a la corrupción de menores agravada, en concurso ideal.

El juicio fue abreviado y se desarrolló a puertas cerradas, de manera que no trascendió el nombre del sujeto sancionado, aunque sí que sus iniciales son G.,J.A. Al ser delitos contra la integridad sexual, su identidad no se divulgó para preservar la de la persona damnificada, menor de edad que no del entorno familiar del individuo.

Cabe destacar que el condenado, que tenía a Villa María como último lugar de residencia, fue defendido por el abogado Alexis Andrada y que estaba detenido desde el 25 de marzo del año pasado. Asimismo, el hecho por el que se le aplicó la sanción antes mencionada tuvo lugar en una fecha no establecida con precisión, aunque ubicada entre el 11 de enero del 2021 y el 10 de enero de 2022.

Finalmente, la audiencia estuvo presidida por la jueza Edith Lezama de Pereyra, en tanto que el fiscal de Cámara fue Francisco Márquez.

