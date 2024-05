Un hombre fue condenado por hurto y amenazas: recuperó la libertad

La Cámara del Crimen de Villa María condenó hoy por los delitos de hurto y amenazas a Alejandro Daniel Villarreal (37), quien recuperó la libertad.

Precisamente, el sujeto llegó a esta audiencia defendido por la asesora letrada Ivana Castoldi, ya que se acordó un juicio abreviado y se le impuso una pena de seis meses de prisión, por lo que hoy mismo puede salir en libertad. La instancia estuvo presidida por la jueza Eve Flores.

Cabe señalar que el hecho por el que fue condenado ocurrió el día de su detención, el 26 de octubre de 2023, cuando Villarreal se apersonó en calle San Juan casi esquina Intendente Maciel (ruta pesada), donde había un Ford 350 sin medidas de seguridad. El sujeto abrió las puertas traseras y se llevó del interior una amoladora.

El dueño del rodado advirtió la situación, ya que no tenía cerrado el vehículo porque lo estaba viendo, lo persiguió y lo detuvo en la esquina de Salta e Intendente Peña. Mientras esperaba el arribo de la Policía, que concretó la aprehensión real, Villarreal comenzó a amenazar al dueño de la herramienta, con expresiones atemorizantes como “Mirame, yo no me voy a olvidar de vos, te voy a matar a vos, y a tus hijos y a tu familia” o “Te voy a matar a vos, a tu hija y a tu abuela”.

Finalmente, hoy llegó al mencionado juicio abreviado, donde confesó la autoría de los hechos y fue condenado a seis meses de prisión. Cabe destacar que el sujeto, cuyo alias es “Mellizo”, nació en Villa María y antes de su situación vivía en situación de calle, así como que logró completar el primario y registra una problemática de consumo de estupefacientes y condenas anteriores.

