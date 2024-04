Un joven fue condenado por una intento de robo

La Justicia de Villa María condenó hoy a tres años y cuatro meses de prisión a Alexis Nicolás Basualdo (26), a quien halló como culpable del delito de “robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa”.

Concretamente, el episodio se registró en calle Corrientes al 1300, en pleno centro de la ciudad. El abogado defensor de Basualdo, Daniel Volpe, se refirió a lo sucedido en declaraciones a Villa María Ya!: “Hace aproximadamente un año intentó cometer un robo, portando un cuchillo, un robo que no se concretó en definitiva, y se hizo una audiencia con debate”.

“Yo no acepté la propuesta de juicio abreviado del fiscal, porque entendía que él había desistido del robo, de acuerdo a las circunstancias, es como que se arrepintió, en la mitad del accionar se arrepintió y se retiró del lugar”, agregó. Asimismo, el profesional del derecho destacó: “Eso lleva a lo que se llama desistimiento en el Código Penal, que no es punible, no acarrea sanción”.

“Por su parte el señor fiscal entendió que era robo en grado de tentativa, y esa es la hipótesis que prosperó, desafortunadamente su señoría no me dio la razón y lo condenaron al mínimo que son 36 meses”, manifestó.

Por otra parte, Volpe resaltó: “Era un robo con utilización de arma impropia, que sería cinco años de mínimo, y el hecho de que sea tentativa reduce un tercio la eventual condena, entonces resultó condenado este joven a 36 meses de prisión efectiva”.

Finalmente, el abogado relató que Basualdo fue detenido en abril del 2023 y que no tenía antecedentes. “Fue un accionar impulsivo de él, estimo que por drogas muy probablemente, robo tonto, a plena luz del día, en una calle transitada, con un cuchillo, una circunstancia desgraciada que lo lleva a verse privado de su libertad durante 34 meses”, concluyó.

Audio: entrevista de la periodista Patricia Gatti con el abogado Daniel Volpe para Villa María Ya!:

