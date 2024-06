Un viaje inolvidable: Joven pareja local recorrerá Latinoamérica en un Ford Ka

Sofia De Boever y Facundo Negro son dos jóvenes que viven en Villa María pero decidieron emprender un viaje en auto por el continente sudamericano.

Ella tiene 28 años y es villamariense; él tiene 26 y es oriundo de Arroyo Algodón. “Estamos contando los días para salir de viaje”, aseguró el joven a Villa María Ya!.

“El viaje lo venía planificando desde hace varios años. Tenía pensado hacerlo en moto por un tema económico. Después nos conocimos con Sofi, le planteo le idea, le gustó y empezamos a planificarlo en auto”, añadió.

Sofía detalló el recorrido planeado: El viaje empieza por Chile; comenzarán por la comuna de Puchuncavi, luego pasarán por un pueblo costero llamado Caldera y después irán a Arica, en la frontera con Perú.

Una vez en suelo peruano, pasarán por Arequipa y luego a Cuzco, último destino confirmado en su itinerario. A partir de allí, la idea es seguir emprendiendo viaje hacia el norte.

“Todo es a través de hostels y de la app Wordpackers. Después de Cuzco vamos a seguir programando destinos más al norte”, comentó Sofía.

“El auto lo adquirí en 2020 en plena pandemia. Fue dificil la eleción, la idea por ahí era comprar un motorhome pero era más costoso y no llegabamos con el tiempo, así que dijimos ¿Por qué no darle un poco de aventura? Ir en auto y tener ese misterio de no saber dónde vamos a dormir”, sostuvo Facundo.

Para los interesados, pueden seguir su aventura en la cuenta de Instagram @disfrutandoelcaminoo

Información de servicio:

¿Más información?

– Unite a nuestro grupo de noticias: Click aquí

– Sumate a nuestro canal de WhatsApp: Click aquí

– Escribinos por WhatsApp: Click aquí

– Seguinos en Facebook: Click aquí

– Buscanos en Instagram: Click aquí

– Estamos en Twitter: Click aquí

– Nuestra comunidad en Telegram: Click aquí

– Recibí las noticias por Telegram: Click aquí

– Estamos en Tik Tok: Click aquí

– Suscribite en YouTube: Click aquí

– Grupo de Villa María en Telegram: Click aquí

No te olvides de visitar la página de inicio de Villa María Ya! para ver las noticias más importantes.