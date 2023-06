Una alumna fue violentamente asaltada a metros de la Escuela del Trabajo

En la mañana del martes, una alumna (16) de la Escuela del Trabajo fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía al establecimiento educativo.

Fue la propia joven quien informó el suceso a Villa María Ya!, afirmando que en torno a las 7:40 notó que una persona venía caminando por detrás de ella. «Me agarra, me dice ‘vení para acá, te encontré’ y me lleva para una esquina, una vereda, me tira al piso y me empezó a sacar el celular, me empezó a decir ‘Dame el celular, dame el celular’, y me empezó a arrastrar y me empezó a golpear», relató la adolescente, quien manifestó que gritó pidiendo ayuda, aunque no la recibió.

Asimismo, narró: «El hombre me empezó a golpear, me empezó a arrastrar como un perro». «Forcejeaba el celular, porque yo tenía cosas en mi celular, planos, y lo suelto, me golpea y yo voy corriendo a perseguirlo», prosiguió con su relato.

Por otra parte, agregó: «Cuando el cruza ya al frente de la Escuela del Trabajo, va derecho, dobla a la izquierda y yo lo fui a correr y pedí auxilio, que me ayuden para encontrarlo, y el señor se mete a una casa con rejas negras». «Era amarilla la casa», especificó la alumna.

La joven también afirmó: «No sé si es su casa, es en una esquina donde hay una gasolinería, al lado». «Yo empecé a gritar que si no lo podían encontrar, va ahí gente de la Escuela del Trabajo, empezaron a llamar a la Policía, todo, una señora me agarró las cosas», añadió.

Finalmente, la joven afirmó: «Viene la Policía, me pregunta que pasó, todo eso, y cuando yo entro a la Escuela del Trabajo también me auxilian». También pidió que el colegio se haga cargo por el suceso y que ponga cámaras de seguridad.

Foto enviada por la lectora a Villa María Ya!. Aclaración: no es la vivienda donde ingresó el presunto delincuente, sino que sería el frente de la casa en donde tuvo lugar el asalto.