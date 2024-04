Una pareja intentó robar en un comercio céntrico: los detuvieron

En horas de la mañana, una pareja intentó robar elementos en un comercio del microcentro villamariense, aunque su accionar fue frustrado por el propietario y luego fueron detenidos por la Policía.

Concretamente, Villa María Ya! dialogó con el dueño del negocio ubicado en calle Catamarca, Daniel Tomás, quien narró que a su establecimiento acudieron un hombre y una mujer, acompañados por un perro caniche. “Me preguntan por unos cuchillos, que están aquí a la vuelta, de hecho la mujer me pregunta por un termo, los termos están de este lado, nuestro negocio es en L, y algo me llamó la atención o me hizo abrir un radar”, relató.

Asimismo, afirmó: “Me pareció ver un movimiento del señor, y como que tenía algo debajo de su ropa, en la parte de atrás”. “Me pregunta otras cosas, después veo que el señor viene hacia acá, toma un mate de acá, y la mujer también se da cuenta, ya le vuelvo a ver como que tenía algo en la ropa, le dice ponete la mochila”, prosiguió en su relato el comerciante, que allí se dio cuenta de lo que habría estado ocurriendo.

En cuanto a su reacción en ese momento, Tomás resaltó: “Di la vuelta, lo agarré, le meti la mano abajo y le saqué, estaban robando este jueguito de cuchillos”. “Dije “rajen de acá” y un par de cosas más, llamé a la Policía, y me han informado que sí, que los han aprehendido”, añadió.

Finalmente, señaló: “Es la primera vez que me pasa, por suerte y por desgracia”. “Estamos hace 16 años, nunca nos pasó y por suerte estaba yo, porque a veces suele estar mi mujer, el sábado puede saber venir una chica, una piba que nos viene ayudar”, concluyó.

Mirá la entrevista realizada por la periodista de Villa María Ya!, Patricia Gatti:

