VIDEO: con dolor, venezolanas radicadas en Villa María analizaron la situación de su país

Ruth y Cyndi Picos, junto con su madre Marleny Moncada, son tres mujeres oriundas de Venezuela que encontraron un nuevo hogar en Villa María, a donde llegaron tras la gravísima situación económica que atraviesa el país caribeño, que días atrás celebró unas elecciones empañadas por denuncias de fraude.

Desde la vivienda de la primera de las ciudadanas, que reside con sus dos hijos también venezolanos y su esposo argentino, recibieron a Villa María Ya! para contar su historia de vida y analizar los sucesos que tienen lugar en su nación de origen, donde se desarrollan protestas que ya se cobraron más de una decena de vidas.

“Hasta el domingo teníamos mucha esperanza”

“Nosotras hasta el domingo teníamos mucha esperanza de que las cosas cambiaran en Venezuela. Pero está visto que no hay posibilidad y lamentablemente tenemos que ver como están masacrando a los venezolanos que tienen un cambio, y eso nos entristece, nos hace sentir muy, muy mal”, afirmó Ruth en declaraciones a este medio.

Asimismo, agregó: “Ya hicimos nuestra vida acá, yo ya tengo siete, casi ocho años de estar en Villa María, y más allá de que yo no quiera volver, no significa que no me duela mi tierra, mis compatriotas”. “A mí me preguntan “¿Y vas a ir?”, y yo no tengo ganas de ir ni de vacaciones. Es más, hoy en día no me arriesgaría a ir bajo ninguna circunstancia, porque nadie tiene la vida asegurada en Venezuela”.

“Si cambiase el régimen, podría crecer”

Por otra parte, Ruth agregó: “Venezuela, si cambiase el régimen, podría crecer enormemente, porque los recursos naturales están, los recursos humanos existen, y creo que podría mejorar, pero mientras esto funcione así, no va a cambiar nada”.

Además, habló del dolor que siente por los ciudadanos que aún habitan en su país: “Cada vez que vemos un video de alguien, o una foto de un familiar, se le ven los huesitos en la cara, te das cuenta que están pasando necesidades enormes, entonces para nosotros la única forma de que Venezuela vuelva a ser lo que era antes, es que esa gente no esté más”.

En tanto, Marleny se mostró visiblemente emocionada a la hora de hablar de Venezuela, desde donde llegó a Villa María en la Navidad del 2021. “Es muy triste para nosotros”, indicó.

“Estamos todos esperando un milagro”

Por su parte, Cyndi resaltó que su grupo familiar se encuentra radicado en esta ciudad: “Ya estamos el núcleo más pequeño acá en Villa María, madre, hija y bueno, mi hermana tiene sus hijos, mi padre falleció en Venezuela, y como que no tenemos ese sentimiento de “qué estará haciendo mi madre, estará bien, tendrá agua, tendrá luz”, sí tenemos tíos que por ahí nos comunicamos con ellos y le preguntamos como están, porque tenemos miedo de que les pueda llegar a pasar”.

Además, señaló que sus compatriotas tienen dificultades en acceder a la información periodística: “Ellos no tienen ni idea que pasa en Venezuela, nosotros sí, y vemos como en vivo matan a jóvenes que salen a pelear por su futuro, por lo real, porque lo real es que Maduro cometió un fraude, está demostrado, y no tenemos como salir de ellos”. “Estamos todos esperando un milagro”, consideró.

“Venezuela era el país más rico de Latinoamérica”

Cyndi también destacó: “Yo no tengo a nadie esperándome en Venezuela. Mi padre falleció, fue muy triste, porque estaba allá, no lo pudieron ni velar, porque en Venezuela está todo muy precario y fue durante la pandemia, y tengo ese recuerdo”.

“Nosotros ya no nos sentimos parte de Venezuela, porque esa Venezuela en la que crecimos, que lamentablemente yo crecí en dictadura, ya no existe”, agregó. Asimismo, afirmó: “Venezuela era el país más rico de Latinoamérica hace muchos años, como venezolana ver eso es muy doloroso. Ver a la gente flaquita, sin dientes, los niños que no conocen otra cosa con ropita vieja, con autos viejos”.

Finalmente, la joven habló en nombre de su familia y mostró gratitud con este país: “Estoy muy agradecida con el pueblo argentino, porque tengo un montón de amigos en otros países, y Argentina es el mejor lugar, que por suerte decidimos para migrar”. “Además de abrirnos las puertas como extranjeros, nos han abierto sus brazos, y eso no tiene precio”, consideró.

Video: entrevista de Villa María Ya! con Ruth, Marleny y Cyndi:

La historia familiar

Cabe destacar que la familia Picos Moncada integran la importante comunidad de venezolanos que encontraron un nuevo hogar en el conglomerado de Villa María y Villa Nueva. Son oriundos de la ciudad de San Cristóbal, capital del Estado Táchira y ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, que durante los últimos años atravesaron millones de migrantes.

Concretamente, ese límite entre naciones fue atravesado en 2017 por Ruth, quien fue la primera integrante del grupo familiar en arribar a Argentina. Desde ese año convive en esta ciudad con su esposo Agustín, un entrerriano de nacimiento pero villamariense por adopción con quien ya había establecido un vínculo sentimental.

Un año después llegó Cyndi, quien se desempeña como odontóloga, en tanto que finalmente en 2021 llegó la madre de ambas, Marleny. Las tres mujeres ya se encuentran totalmente integradas a la comunidad de Villa María, e inclusive Ruth comenzó un emprendimiento en 2019, que desde este año ya cuenta con un espacio en el Parque Industrial.

Finalmente, de acuerdo a los resultados del Censo Nacional de 2022, en el Departamento General San Martín residen un total de 162 personas nacidas en Venezuela, lo que convierte a la comunidad en la tercera mayor del distrito por detrás de la boliviana (696) y la paraguaya (224). Sobre el total de residentes, 88 son mujeres y 74 hombres.

